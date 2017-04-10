Названы самые аварийные для водителей дни недели с 10 по 16 апреля

10 апреля, понедельник — за рулем надо быть очень внимательными сегодня. При этом обратите внимание, что особенно уязвимы в этот день дети, поэтому не лишним будет напомнить им правила поведения на дороге и в автомобиле не забывать сажать в детские кресла.

11 апреля, вторник — на дороге, как и в жизни, есть цари, а есть серые мышки. Первые едут так, как будто правила — это нечто, написанное для других. Не уподобляйтесь им, и риск попасть в аварию станет меньше.

12 апреля, среда — ощущается влияние полнолуния, трудно преодолевать эмоциональные вспышки. Не переоценивайте свои возможности, не будьте агрессивными. Может быть тот, кому вы с возмущением сигналили, еще не совсем оправился от болезни.

13 апреля, четверг — возможен рост числа аварий. Не стоит сегодня по своей инициативе ходить в суды или доказывать «правду» остановившему вас сотруднику ГИБДД.

14 апреля, пятница — самый спокойный день недели на этот раз. Очень хорош для покупок. Суды, страховые компании и государственные инстанции сегодня очень лояльно настроены к просителям — не грех их о чем-либо попросить.

15 апреля, суббота — небо рекомендует провести этот день спокойно и без лишней активности. Если вам все-равно надо садиться за руль, не гоните лошадей — превышение скорости сегодня может спровоцировать много ошибок.

16 апреля, воскресенье — лучше этот день посвятить отдыху и расслаблению. Если никак не удастся избежать поездок, не отвлекайтесь от дороги, хотя поводов для этого сегодня будет предостаточно.