Мажором, разогнавшимся до 320 км/ч на МКАД, заинтересовалась полиция

Видеоролик, опубликованный в Instagram пользователем с ником Majorka63, демонстрирует ночной «полет» очередного уличного гонщика. Запись, судя по всему ведущаяся с заднего сиденья машины, демонстрирует как спидометр показывает скорость в 320 км/ч.Дело судя по всему, происходит на ночной МКАД, где максимальная скорость машин ограничена 100 км/ч. Новостные агентства сообщили, что «МВД изучает» это видео, не смотря на то, что его оригинал уже удален пользователем.

Заметим, что комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД, которые на МКАД установлены чуть ли не через каждые несколько километров, засекают скорость машин, разогнавшихся не более чем до 250 км/ч. Отслеживать более быстрые «цели» они не могут согласно техническим условиям.

Однако это не должно помешать полиции вычислить нарушителя, даже если он предусмотрительно на время снял с машины госномера или разогнался на участке между зонами контроля полицейских радаров. Судя по всему, съемка происходила недавно.

Ведь даже если эксперты портала «АвтоВзгляд» с большой долей вероятности идентифицировали машину, то криминалистам это будь сделать еще проще. По нашему же мнению, на видео запечатлен салон Mercedes E55 AMG — «спортивная» модификация Mercedes E-klass предыдущего поколения.