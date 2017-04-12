Мажором, разогнавшимся до 320 км/ч на МКАД, заинтересовалась полиция

Очередной стритрейсер опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлен его заезд по ночной МКАД на скорости, втрое превышающей разрешенную. Безмозглым шумахером, которого ничему не научили подобные саморазоблачения его «коллег по цеху» уже заинтересовалась полиция.
Максим Строкер

Видеоролик, опубликованный в Instagram пользователем с ником Majorka63, демонстрирует ночной «полет» очередного уличного гонщика. Запись, судя по всему ведущаяся с заднего сиденья машины, демонстрирует как спидометр показывает скорость в 320 км/ч.Дело судя по всему, происходит на ночной МКАД, где максимальная скорость машин ограничена 100 км/ч. Новостные агентства сообщили, что «МВД изучает» это видео, не смотря на то, что его оригинал уже удален пользователем.

Заметим, что комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД, которые на МКАД установлены чуть ли не через каждые несколько километров, засекают скорость машин, разогнавшихся не более чем до 250 км/ч. Отслеживать более быстрые «цели» они не могут согласно техническим условиям.

Однако это не должно помешать полиции вычислить нарушителя, даже если он предусмотрительно на время снял с машины госномера или разогнался на участке между зонами контроля полицейских радаров. Судя по всему, съемка происходила недавно.

Ведь даже если эксперты портала «АвтоВзгляд» с большой долей вероятности идентифицировали машину, то криминалистам это будь сделать еще проще. По нашему же мнению, на видео запечатлен салон Mercedes E55 AMG — «спортивная» модификация Mercedes E-klass предыдущего поколения.

Не удивимся, кстати, если этого E55 AMG был дополнительно тюнингован — чтобы он мог спокойно разгоняться до 320 км/ч. В столь форсированных режимах машина, конечно, может ездить. Главное, помнить, что под колесами не немецкий автобан, а раздолбанный весной российский асфальт. Ну, а то, что что подобные заезды могут сказаться на ресурсе агрегатов машины доморощенные стритрейсеры обычно не задумываются — «папа купит новую».

Как бы то ни было, для полиции не должно составить особого труда выловить в недельном архиве записей московских камер некий Mercedes E-klasse AMG, который ночью прохватил по МКАД. Даже проследить его маршрут движения до и после эпизода, запечатленного на видео — тоже задача чисто техническая.

Непонятно только, как будут (и будут ли вообще?) штрафовать человека, сидевшего в ту ночь за рулем этой машины. Ведь для оформления административного наказания требуется зафиксировать превышение скорости средствами объективного контроля, то есть сертифицированными полицейскими камерами. А не путем съемки с какого-то смартфона, какого-то спидометра.

превышение скорости, штрафы, видеофиксация, видеорегистратор, ГИБДД, гонки
12 апреля 2017
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