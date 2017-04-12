Столичная ГИБДД незаконно ограничивает движение в Москве

Фото Геннадий Черкасов
Столичная ГИБДД пытается бороться с нарушителями дорожных законов беззаконными методами. Так что, похоже, сомнительный постулат о том, что цель оправдывает средства принят на вооружение российской придорожной полицией, поскольку иных способов борьбы с нарушителями ПДД ее сотрудники — в силу своего полного непрофессионализма и некомпетентности — предложить не могут. И вот тому яркое доказательство.
Александр Ростарчук

Последние несколько месяцев москвичи и гости столицы, пытающиеся в пятничный вечер и в выходные проехать на автомобиле к Воробьевым горам, сделать этого не могут. Экипажи ДПС перекрывают все съезды сюда в районе улицы Косыгина, Университетского и Мичуринского проспектов. И если местных жителей после жесткой и долгой проверки документов еще со скрипом пропускают, то их гостей, а тем паче людей, просто приехавших полюбоваться городом со смотровой площадки, безжалостно разворачивают. При этом служивые не утруждают себя объяснениями, почему и на каких основаниях нарушают конституционное право граждан на свободное передвижение. И хотя причина подобного беззакония очевидна, менее беззаконными действия полиции от этого не становятся.

А дело в том, что такими сомнительными методами стражи дорожного порядка борются со стритрейсерами и другими дорожными хулиганами, облюбовавшими «Смотру» для своих «подвигов». Безусловно, противостоять псевдогонщикам, чьи покатушки нередко заканчиваются трагедиями, нужно. Но почему от полицейского рвения должны страдать законопослушные граждане — совершенно непонятно. Тем более, что бороться с этим злом можно, как считают эксперты портала «АвтоВзгляд», вполне цивилизованно.

И главное, на законных основаниях, причем способов борьбы вполне хватает. Во-первых, здесь можно установить с десяток «лежачих полицейских», которые самым естественным образом сведут на нет все гонщицкие потуги псевдошумахеров. Во-вторых, нетрудно выделить хотя бы одну патрульную машину, которая бы дежурила здесь постоянно. В-третьих, уже давно можно было бы решить вопрос о предоставлении экстремалам спецплощадки в какой-нибудь из многочисленных столичных промзон, где они могли бы тусить (опять же под присмотром полиции), не особо мешая добропорядочным гражданам. Наверняка существуют и другие пути решения проблемы. Однако для российских гаишников проще «держать и не пущать», нежели пораскинуть мозгами.

произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, ГИБДД
12 апреля 2017
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