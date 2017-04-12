Столичная ГИБДД незаконно ограничивает движение в Москве

Последние несколько месяцев москвичи и гости столицы, пытающиеся в пятничный вечер и в выходные проехать на автомобиле к Воробьевым горам, сделать этого не могут. Экипажи ДПС перекрывают все съезды сюда в районе улицы Косыгина, Университетского и Мичуринского проспектов. И если местных жителей после жесткой и долгой проверки документов еще со скрипом пропускают, то их гостей, а тем паче людей, просто приехавших полюбоваться городом со смотровой площадки, безжалостно разворачивают. При этом служивые не утруждают себя объяснениями, почему и на каких основаниях нарушают конституционное право граждан на свободное передвижение. И хотя причина подобного беззакония очевидна, менее беззаконными действия полиции от этого не становятся.

А дело в том, что такими сомнительными методами стражи дорожного порядка борются со стритрейсерами и другими дорожными хулиганами, облюбовавшими «Смотру» для своих «подвигов». Безусловно, противостоять псевдогонщикам, чьи покатушки нередко заканчиваются трагедиями, нужно. Но почему от полицейского рвения должны страдать законопослушные граждане — совершенно непонятно. Тем более, что бороться с этим злом можно, как считают эксперты портала «АвтоВзгляд», вполне цивилизованно.