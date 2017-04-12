В России опять переводят стрелки часов

mercadolibre.com.co
Возле московского Кремля выявлен новый массовый «глюк» электронных гаджетов. К ставшей уже привычной подмене координат в навигаторах, происходящей в этом месте, добавился принудительный сбой времени.
Максим Строкер

В соцсетях, преимущественно на форумах таксистов, появились сообщения о новой электронной аномалии в районе столичного Кремля, влияющей на работу гаджетов и автомобильных навигаторов. «Мозги» оказавшихся поблизости от кремлевских стен устройств самопроизвольно переводят собственное время на час вперед, словно попали в другой часовой пояс. Автоматическое обновление времени возвращает устройство в правильный часовой пояс только когда оно оказывается на расстоянии примерно километра от стен резиденции верховного главнокомандующего России.

Осенью прошлого года портал «АвтоВзгляд» сообщил о другой электронной «кремлевской аномалии», которая, кстати, имеет место и по сей день. Выражается он в следующем: стоите вы в вялотекущем заторе на Кремлевской набережной. Бросаете взгляд на экран бортовой навигационной системы или смартфона, закрепленного в кронштейне, и удивляетесь: оказывается электроника считает, будто вы с ней вдруг очутились в районе аэропорта «Домодедово» или «Внуково». На худой случай — в Лужниках. Тогда эксперты пришли к выводу, что в районе Кремля спецслужбы применяют метод подмены сигнала спутниковых навигационных систем. Грубо говоря, излучается практически такой же сигнал, как со спутников, но слегка измененный и гораздо более мощный.

videoblocks.com

Это, кстати, объясняет, почему автонавигаторы вблизи Кремля якобы оказываются в одних и тех же точках — в аэропортах. Выбор таких координат для дезинформирования GPS- и ГЛОНАСС-премников дает основание предположить, что это делается для борьбы с гражданскими беспилотными летательными аппаратами. Многие из них оснащены GPS-модулями для автоматического возврата в точку старта — на случае потери связи с оператором. Вот их в Домодедово и отправляют с помощью подмены сигнала — в «мозгах» дронов обычно заложен запрет на полеты в зоне аэропорта.

Таким образом ФСО избавляется от потенциальных коптеров-соглядатаев и дронов-камикадзе. Не исключено, что новый «глюк» смартфонов и навигаторов — тоже дело рук спецслужб, манипулирующих сигналами точного времени со спутников ГЛОНАСС и GPS. Уже высказываются предположения, что таким образом они пытаются предотвратить подрыв взрывных устройств с часовым механизмом на основе мобильного телефона. Якобы принудительный перевод «стрелок» устройства на час вперед спровоцирует преждевременный подрыв.

Нашлись и остряки, объяснившие, что перевод GPS-времени спецслужбами направлен против возможной атаки Кремля крылатыми ракетами. Мол, на подлете к цели компьютер ракеты получит ложный сигнал «точного» времени и поймет, что прилетел на час раньше нужного срока и целый час будет кружить вокруг. А тем временем ракету либо собьют, либо у нее кончится топливо…

навигатор, беспилотный автомобиль, дорога
12 апреля 2017
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