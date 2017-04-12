В России опять переводят стрелки часов

В соцсетях, преимущественно на форумах таксистов, появились сообщения о новой электронной аномалии в районе столичного Кремля, влияющей на работу гаджетов и автомобильных навигаторов. «Мозги» оказавшихся поблизости от кремлевских стен устройств самопроизвольно переводят собственное время на час вперед, словно попали в другой часовой пояс. Автоматическое обновление времени возвращает устройство в правильный часовой пояс только когда оно оказывается на расстоянии примерно километра от стен резиденции верховного главнокомандующего России.

Осенью прошлого года портал «АвтоВзгляд» сообщил о другой электронной «кремлевской аномалии», которая, кстати, имеет место и по сей день. Выражается он в следующем: стоите вы в вялотекущем заторе на Кремлевской набережной. Бросаете взгляд на экран бортовой навигационной системы или смартфона, закрепленного в кронштейне, и удивляетесь: оказывается электроника считает, будто вы с ней вдруг очутились в районе аэропорта «Домодедово» или «Внуково». На худой случай — в Лужниках. Тогда эксперты пришли к выводу, что в районе Кремля спецслужбы применяют метод подмены сигнала спутниковых навигационных систем. Грубо говоря, излучается практически такой же сигнал, как со спутников, но слегка измененный и гораздо более мощный.