Пьяных водителей хотят пожизненно лишать «прав»

Тем не менее, на состоявшихся недавно парламентских слушаниях получила одобрение инициатива председателя Комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева, предложившего ставить неоднократно попавшимся на пьянстве за рулем водителям диагноз алкогольной зависимости с последующим лишением «прав». Причем, повторимся, на пожизненный срок.

Впрочем, до принятия документа еще очень далеко и совсем не факт, что он будет утвержден. Вероятно предвидя это, г-н Пискарев выступил с еще одним не менее любопытным предложением. Глава комитета по противодействию коррупции считает необходимым привлекать нетрезвых ездоков-рецедивистов к уголовной ответственности и опять-таки пожизненно лишать права управления транспортным средством.