Пьяных водителей хотят пожизненно лишать «прав»

Фото: Вячеслав Василенко
Госдума продолжает закручивать гайки для водителей, садящихся за руль подшофе. Возможно, депутаты и правы, поскольку процент «пьяных» ДТП в стране уже долгие годы держится на одном уровне, составляя примерно 7% от общего количества аварий. С другой стороны, чрезмерное ужесточение наказания может привести к очередному всплеску коррупции в ГИБДД, сотрудники которой и без того нередко делают совершенно трезвых водителей в доску пьяными. Поэтому свежие предложения нардепов и сажать нетрезвых «рулевых», и лишать их «прав» пожизненно кажутся перебором.
Вячеслав Василенко

Тем не менее, на состоявшихся недавно парламентских слушаниях получила одобрение инициатива председателя Комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева, предложившего ставить неоднократно попавшимся на пьянстве за рулем водителям диагноз алкогольной зависимости с последующим лишением «прав». Причем, повторимся, на пожизненный срок.

Впрочем, до принятия документа еще очень далеко и совсем не факт, что он будет утвержден. Вероятно предвидя это, г-н Пискарев выступил с еще одним не менее любопытным предложением. Глава комитета по противодействию коррупции считает необходимым привлекать нетрезвых ездоков-рецедивистов к уголовной ответственности и опять-таки пожизненно лишать права управления транспортным средством.

Фото: Вячеслав Василенко

Ранее, напомним, похожие инициативы уже обсуждались в Госдуме, в том числе и проект, предусматривающий изъятие у пьяного водителя не только шоферской «корочки», но и и самого автомобиля. Чтобы вернуть машину, нарушителю предлагалось заплатить 30 000 рублей залога плюс за каждый день простоя авто на штрафной стоянке. Однако ни один из документов статуса закона пока так и не получил.

Стоит добавить, что на сегодняшний день наказание за «пьяную езду» предусматривает штраф в сумме 30 000 рублей и лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителю-выпивохе грозит два года лишения свободы плюс штраф до 300 000 рублей.

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13 апреля 2017
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