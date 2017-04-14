Как получить от государства скидку при покупке автомобиля

Как сообщает «Газета.Ру», для участия в программах господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» максимальная цена машины не должна превышать 1 450 000 рублей. В Минпромторге также уточнили, что благодаря новым проектам возможность обзавестись новым автомобилем получат россияне, которые раньше не могли себе этого позволить. Программы подразумевают выгодные условия при покупке машины в кредит и для определенных категорий граждан, однако подробности находящейся на рассмотрении инициативы пока не разглашаются.

В Минпромторге предполагают, что количество проданных автомобилей при поддержке государства в 2017 году достигнет отметки в 750 000 машин общей стоимостью 63 млрд. рублей. При этом ожидается, что около 12% реализованных транспортных средств придется на новые программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».