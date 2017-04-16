В Москве состоялся автомобильный праздник Fast Family Show

Несмотря на достаточно прохладную погоду, а мероприятие, к слову сказать, проходило на закрытой парковке торгово-развлекательного центра «Авиапарк», зрителей становилось все больше. За настроение посетителей отвечала музыкальная группа Easy Dizzy, разогревавшая публику хитами AC/DC. За сценой несколько мотоциклистов показывали шоу, проделывая на радость автомотолюбителей трюки разной степени сложности.

Развлекательная программа подразумевала и конкурсы. Например, можно было поучаствовать в гонках на симуляторе: дух сражения, адреналин, турнирная таблица и призы — все, как полагается. А в завершение Fast Family Show восторженных гостей приглашали подняться в кинотеатр на просмотр фильма «Форсаж-8».