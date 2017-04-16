В Москве состоялся автомобильный праздник Fast Family Show

Одним из партнеров «горячего» шоу выступила компания Chevrolet Россия — на мероприятии присутствовали два контрастных экземпляра легендарной модели Camaro: маслкары первого и шестого поколения. В выставке автомобилей могли принять участия все желающие, в чьем гараже присутствуют «заряженные» машины. Помимо «Камаро» на автопраздник подтянулись обладатели Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Dodge Challenger, Nissan GT-R и Skyline, также встречались Lamborghini Countach и даже тюнингованная LADA Priora.
15 и 16 апреля в московском «Авиапарке» состоялось мероприятие Fast Family Show, приуроченное к выходу фильма «Форсаж-8». Посетителям представилась возможность «потрогать» культовые американские и японские автомобили, посмотреть яркое мотошоу, послушать песни легендарных AC/DC и поучаствовать в конкурсах.
Несмотря на достаточно прохладную погоду, а мероприятие, к слову сказать, проходило на закрытой парковке торгово-развлекательного центра «Авиапарк», зрителей становилось все больше. За настроение посетителей отвечала музыкальная группа Easy Dizzy, разогревавшая публику хитами AC/DC. За сценой несколько мотоциклистов показывали шоу, проделывая на радость автомотолюбителей трюки разной степени сложности.
Развлекательная программа подразумевала и конкурсы. Например, можно было поучаствовать в гонках на симуляторе: дух сражения, адреналин, турнирная таблица и призы — все, как полагается. А в завершение Fast Family Show восторженных гостей приглашали подняться в кинотеатр на просмотр фильма «Форсаж-8».
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