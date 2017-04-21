На каких автомобилях передвигаются чиновники и депутаты РФ

Как оказалось, большинство из них отдает предпочтение моделям немецкой марки Mercedes-Benz. В частности, высоким спросом пользуются кроссоверы и внедорожники семейства GL — эти автомобили фигурируют в декларациях 23 раза. Машинами с шильдиком Toyota владеют 133 чиновника, из них 59 штук приходится на внедорожники Land Cruiser. В гаражах госслужащих также «прописались» 67 автомобилей Lexus и 59 BMW, сообщают «Ведомости».

Удивительно, но в декларациях говорится о 47 машинах марки Volkswagen, при том что «Ленд Роверов» в списке всего 46. Некоторые депутаты и парламентарии поддерживают отечественный автопром — в их распоряжении 47 автомобилей LADA. Столько же в гаражах чиновников насчитывается машин марки Nissan.

Отмечается также, что 36 госслужащих и лиц, замещающих государственные должности, среди которых и Президент РФ Владимир Путин, располагают автомобилями ГАЗ, при этом чаще других моделей упоминается раритетная ГАЗ-21 «Волга».