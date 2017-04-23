Против водителя, не пропустившего «скорую» в Москве, завели уголовное дело

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил не только возбудить уголовное дело против водителя, не пропустившего детскую «Скорую помощь» в Москве, но и установить его личность, задержать и дать принципиальную правовую оценку его действиям, сообщил журналистам официальный представитель ведомства.
Михаил Ростарчук

Инцидент произошел на улице Солнечная и был запечатлен автомобильным видеорегистратором. На видеоролике отлично видно, что водитель Mercedes вполне сознательно не уступает дорогу «скорой», едущей с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Затем водитель иномарки останавливается и начинает сначала просто пререкаться с «рулевым» «скорой», а затем начинает угрожать. Правда, после того как последний сообщает, что едет на вызов, быстро уезжает. Сейчас ГСУ СК РФ ведет доследственную проверку случившегося.

Напомним, что это уже далеко не первый случай в стране, когда автовладельцы препятствуют медикам в исполнении ими своих обязанностей. Правда, в ряде из них однозначно сделать вывод о том, что водители простых мешают «скорой» нельзя. Так, в нашумевшей истории с похожим сюжетом на Камчатке, правозащитники убеждены в обратном — в непрофессионализме шофера медицинского авто.

Между тем, государство в последнее время пытается ужесточить наказания за подобные действия. Однако при этом не учитывает массу нюансов. Так, ПДД не регламентируют ни временной интервал, за который водитель должен уступить «неотложке» дорогу, ни последовательность его действий. А ведь подобные маневры не должны создавать опасность другим участникам движения. В результате любой гаишник может прищучить любого якобы «неуступчивого» водителя даже за секундное промедление. Об этой проблеме говорится давно, но кроме ужесточения санкций для нарушителей ни депутатами, ни правительством (а правка ПДД относится исключительно к его компетенции) ничего не делается.

ПДД, безопасность дорожного движения, ГИБДД
23 апреля 2017
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