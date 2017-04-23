Против водителя, не пропустившего «скорую» в Москве, завели уголовное дело

Инцидент произошел на улице Солнечная и был запечатлен автомобильным видеорегистратором. На видеоролике отлично видно, что водитель Mercedes вполне сознательно не уступает дорогу «скорой», едущей с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Затем водитель иномарки останавливается и начинает сначала просто пререкаться с «рулевым» «скорой», а затем начинает угрожать. Правда, после того как последний сообщает, что едет на вызов, быстро уезжает. Сейчас ГСУ СК РФ ведет доследственную проверку случившегося.

Напомним, что это уже далеко не первый случай в стране, когда автовладельцы препятствуют медикам в исполнении ими своих обязанностей. Правда, в ряде из них однозначно сделать вывод о том, что водители простых мешают «скорой» нельзя. Так, в нашумевшей истории с похожим сюжетом на Камчатке, правозащитники убеждены в обратном — в непрофессионализме шофера медицинского авто.