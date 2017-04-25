5000 игрушечных машинок украсили экстерьер Jaguar S-Type

Как сообщает портал Odditycentral, 34-летний Датук Сери Махади Бадрул Заман является генеральным директором компании Financial Genius Group. Он начал собирать маленькие Hot Wheels еще в 13 лет, его коллекция насчитывает порядка 5000 экземпляров, из которых 4600 теперь красуются на машине.

Махади долго искал способ сделать свой S-Type по истине уникальным, и поскольку его огромный «парк» игрушечных машинок занимал достаточно много места, он решил «пристроить» его на настоящий автомобиль. Теперь «Ягуар» подчеркивает яркую индивидуальность владельца — таким образом находчивый малазиец решил сразу две проблемы.

Примечательно, что малайзийский бизнесмен не первый, кто использовал игрушки в качестве декораций для машины. В 2008 году Джеймс Форд украсил свой Ford Capri тысячей мини-автомобилей — «General Carbunkle», так его назвали, позже был продан с аукциона на eBay.