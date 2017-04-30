Колесо от БелАЗа уничтожило Toyota Corolla

После такого удара автомобиль, конечно же, восстановлению не подлежит. По счастливой случайности ни в ее салоне, ни рядом не было людей, так что никто не пострадал. Интересно, что несчастный случай был оформлен как ДТП, и посему владелец может надеяться на получение страховки.

Вспоминается старый анекдот про водителя карьерного самосвала, спрашивающего у пассажира нет ли помех по правому борту. Получив ответ, что там едет запорожец, водила невозмутимо замечает: «Запорожец» нашему БелАЗу не помеха".