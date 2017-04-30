Колесо от БелАЗа уничтожило Toyota Corolla

Инцидент, чуть не ставший трагедией, был опубликован телеканалом «360». Авария произошла на этой неделе на Вахрушевской автобазе в Киселевске, расположенном на юге Кемеровской области. Причиной взрыва и полета огромного колеса от карьерного самосвала стала банальная невнимательность механиков. На кадрах, запечатленных камерой, видно, как многотонная «запчасть» неожиданно махина влетает в воздух и падает на стоявшую рядом Toyota Corolla.
Сотрудники кузбасской автобазы подсоединили насос к многотонному колесу от карьерного самосвала БелАЗ и благополучно про него забыли. Раздался взрыв, после которого колесо в тучах пыли взмыло на несколько метров в воздух и приземлилось на припаркованную рядом автомашину.
После такого удара автомобиль, конечно же, восстановлению не подлежит. По счастливой случайности ни в ее салоне, ни рядом не было людей, так что никто не пострадал. Интересно, что несчастный случай был оформлен как ДТП, и посему владелец может надеяться на получение страховки.
Вспоминается старый анекдот про водителя карьерного самосвала, спрашивающего у пассажира нет ли помех по правому борту. Получив ответ, что там едет запорожец, водила невозмутимо замечает: «Запорожец» нашему БелАЗу не помеха".
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