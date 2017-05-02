8 самых скандальных превышений скорости на дорогих авто в Европе

Лидером этого рейтинга стал нарушитель из Швейцарии, который на своем Bentley Continental GT разогнался до 324 км/ч. «Подвиг» водителя зафиксировала дорожная камера видеофиксации. Правда, владелец автомобиля утверждает, что в тот день сам не водил, а за рулем сидел его друг, который… слишком много выпил! Несмотря на это заявление, полиция сразу же после просмотра видео лишила владельца автомобиля «прав». Кроме того, он должен будет выплатить штраф в 1865 евро и провести 6 месяцев в тюрьме.

Второе место занял бывший генеральный директор Telecom Italia Риккардо Раггиро, достигший на своем Porsche 911 Carrera отметки в 311 км/ч. Любопытно, что предыдущий рекорд этой трассы составлял «жалкие» 270 км/ч. Лихач получил штраф в 357 евро и лишился 10 водительских баллов из 20 возможных (если в течение года он растранжирит подобным образом оставшиеся, то лишится «прав»).

На третьем месте обосновался французский водитель на Audi RS4, показавший разгон до 310 км/ч на шоссе, где разрешенная «максималка» составиляла 110 км/ч. Как и российские мажоры, он заснял свой «подвиг» на видео и выложил ролик на YouTub. За что и поплатился годом тюрьмы и лишением «прав».

А вот человек, разогнавшийся до 309 км/ч в Великобритании сел на два года. Этот 48-летний водитель снимал свой заезд на Nissan GTR на смартфон, похвастался успехами в интернете и был вычислен полицией.