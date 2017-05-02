8 самых скандальных превышений скорости на дорогих авто в Европе

Так, ресурсы HomeToGo и HappyCar раскопали около десятка случаев, когда вроде бы законопослушные европейцы за рулем роскошных машин поражали окружающих своими дорожными выходками. Любопытно, что евролихачи в поисках адреналина пользовались в основном авто от Porsche, Audi, Nissan и даже мотоциклом Kawasaki Ninja ZX-9R.
Лидером этого рейтинга стал нарушитель из Швейцарии, который на своем Bentley Continental GT разогнался до 324 км/ч. «Подвиг» водителя зафиксировала дорожная камера видеофиксации. Правда, владелец автомобиля утверждает, что в тот день сам не водил, а за рулем сидел его друг, который… слишком много выпил! Несмотря на это заявление, полиция сразу же после просмотра видео лишила владельца автомобиля «прав». Кроме того, он должен будет выплатить штраф в 1865 евро и провести 6 месяцев в тюрьме.
Второе место занял бывший генеральный директор Telecom Italia Риккардо Раггиро, достигший на своем Porsche 911 Carrera отметки в 311 км/ч. Любопытно, что предыдущий рекорд этой трассы составлял «жалкие» 270 км/ч. Лихач получил штраф в 357 евро и лишился 10 водительских баллов из 20 возможных (если в течение года он растранжирит подобным образом оставшиеся, то лишится «прав»).
На третьем месте обосновался французский водитель на Audi RS4, показавший разгон до 310 км/ч на шоссе, где разрешенная «максималка» составиляла 110 км/ч. Как и российские мажоры, он заснял свой «подвиг» на видео и выложил ролик на YouTub. За что и поплатился годом тюрьмы и лишением «прав».
А вот человек, разогнавшийся до 309 км/ч в Великобритании сел на два года. Этот 48-летний водитель снимал свой заезд на Nissan GTR на смартфон, похвастался успехами в интернете и был вычислен полицией.
А вот видео из Польши, набравшее более 500 000 просмотров все на том же YouTube, разорило его автора на 1500 евро и лишило «прав». На записи видно, как Porsche Panamera Turbo разогнался до 300 км/ч.
Чуть меньше — 297 км/ч — развил другой Porsche в Мадриде. Испанский уличный гонщик на 911 Carrera превысил разрешенный скоростной порог на платной дороге к югу от местной столицы в 2,5 раза. При этом парень не имел «прав», а автомобиль не был застрахован. И хотя пилот оказался инвалидом (!) суд не вошел в его положение и наказал штрафом в 3600 евро.
А вот седьмое место в ТОП-8 европейских лихачей досталось мотоциклисту на Kawasaki Ninja ZX-9R. Он снял свой заезд на скорости 290 км/ч на видео. Безбашенный байкер несся по дороге, кгде «максималка» ограничена отметкой в 80 км/ч. Обидно, но этот безумный «всадник» смог уйти от ответственности — мотоцикл был без номеров, а лицо его рулевого скрывалось под шлемом.
И, наконец, замыкает список дорожных хулиганов из Европы 20-летний немецкий водила, промчавшийся по Берлину на скорости 240 км/ч при разрешенных 60 км/ч. Интересно, что свой выдающийся заезд он совершил на ничем особым не примечательной Audi A3. Говорят, что это самое высокое из когда-либо зафиксированных превышений скорости в немецкой столице. Нарушитель заплатил штраф в 680 евро и потерял 4 водительских балла (из 8).
Кстати сказать, в некоторых из перечисленных случаях паспортная максимально возможная скорость транспортного средства ниже, чем зафиксированная. Это говорит о том, что автомобиль или мотоцикл были как следует тюнингованы.