В столице может появиться сервис внутригородского карпулинга

— Модель сервиса может быть реализована в Москве, так как в городе сейчас большое количество перехватывающих парковок, где можно применить отработанную технологию. Мы написали письмо в департамент транспорта для того, чтобы уточнить в каком формате столичным властям интересно было бы запустить сервис карпулинга в городе, и сейчас ждем ответа, — рассказал сооснователь сервиса «ВПути».

История «ВПути» началась еще в 2012 году в Красноярске, а со временем команда разработчиков перебралась в Казань. За это время в системе сервиса зарегистрировались более 100 000 человек, однако мобильное приложение и услуги предоставлялись абсолютно бесплатно, а поддерживать проект на личные деньги, как признался Борисов, достаточно непросто. В настоящее время основатели «ВПути» находятся в поиске инвесторов и заказчиков для развития внутригородского карпулинга в России.