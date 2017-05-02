В столице может появиться сервис внутригородского карпулинга

Скриншот: мобильное приложение «ВПути»
В Москве могут запустить сервис совместного использования частных автомобилей. Так называемый карпулинг подразумевает поиск попутчиков через интернет при том, что расходы на топливо делятся поровну среди всех участников поездки.
Виктория Базылева

Как сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на сооснователя сервиса «ВПути» Александра Борисова, владелец автомобиля и пассажиры указывают в системе конечный адрес, а она подбирает оптимальные варианты. Кстати, любой водитель может припарковать свою машину и превратиться в пассажира. Как пояснил Борисов, такая схема широко используется на Западе с целью снижения автомобильного трафика.

Скриншот: мобильное приложение «ВПути»

— Модель сервиса может быть реализована в Москве, так как в городе сейчас большое количество перехватывающих парковок, где можно применить отработанную технологию. Мы написали письмо в департамент транспорта для того, чтобы уточнить в каком формате столичным властям интересно было бы запустить сервис карпулинга в городе, и сейчас ждем ответа, — рассказал сооснователь сервиса «ВПути».

История «ВПути» началась еще в 2012 году в Красноярске, а со временем команда разработчиков перебралась в Казань. За это время в системе сервиса зарегистрировались более 100 000 человек, однако мобильное приложение и услуги предоставлялись абсолютно бесплатно, а поддерживать проект на личные деньги, как признался Борисов, достаточно непросто. В настоящее время основатели «ВПути» находятся в поиске инвесторов и заказчиков для развития внутригородского карпулинга в России.

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2 мая 2017
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