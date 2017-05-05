За полтора года «ЭРА-ГЛОНАСС» помогла тысяче автомобилистов

В системе экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» за период с 1 января 2016 по 3 мая 2017 года зафиксировано 199 623 обращения, но лишь 0,85% из них — случаи, когда помощь требовалась на самом деле. При этом две трети «настоящих» звонков осуществились вручную (то есть автомобилист сам нажал на кнопку), остальные же — в автоматическом режиме, сообщает агентство RNS.

Отметим также, что согласно статистике наибольшее количество экстренных вызов приходится на середину и конец недели (980−1100 звонков в сутки), за исключением воскресенья, когда операторы обрабатывают в среднем 802 обращения.

На сегодняшний день в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировано 460 400 автомобилей — ожидается, что к концу нынешнего года их станет уже около миллиона.