Москвичи в пять раз чаще стали пользоваться услугами каршеринга

Как сообщает портал «Глас народа», за период с января по апрель 2017 года пользователи услуги краткосрочной аренды автомобиля совершили более миллиона поездок.

— Это в пять с половиной раз больше, чем за аналогичный период 2016 года. Отличный показатель для нового столичного сервиса, который запустили полтора года назад. По динамике развития сервисов краткосрочной аренды автомобилей мы занимаем одно из первых мест в мире, — рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он напомнил, что в настоящее время услуги каршеринга предоставляют пять компаний: Car5, Anytime, YouDrive, «Делимобиль» и BelkaCar. Всего же в парке автомобилей, сдающихся в краткосрочную аренду, насчитывается более двух тысяч машин. Г-н Ликсутов также отметил, что в среднем в столице на каршеринговых автомобилях совершается порядка 11 000 поездок в сутки.