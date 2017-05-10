Начинающие водители стали меньше попадать в аварии

Как сообщает газета «Известия», в общей сложности за первый квартал 2017-го неопытные водители стали виновниками 1788 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 156 человек, что на 18,8% меньше, чем в январе-марте прошлого года. Ранения получили 2588 человек, и этот показатель на 19,4% ниже, чем в 2016-м.

— В целом начинающие автомобилисты стали аккуратнее водить, — рассказал заместитель генерального директора экспертного центра «Движение без опасности» Александр Ревский. — В 2016 году в стране произошло 11 960 аварий с участием водителей со стажем до двух лет, что ниже показателя 2015 года на 17,4%. Но есть еще одна причина сокращения количества ДТП — в 2016 году водительских прав было выдано заметно меньше, чем в предыдущие годы.

Впрочем, в 22 регионах страны число дорожных происшествий с начинающими автомобилистами, наоборот, возросло — в Хакасии на 120%, в Ненецком автономном округе — на 100% и в Крыму — на 72%. По мнению экспертов в число «отстающих» регионов Крым попал потому, что он еще не адаптировался к российской системе профилактики нарушений ПДД: раньше там уделяли крайне мало внимания пропаганде культуры вождения.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», негативная статистика в отдельных областях страны может быть связана также с инфраструктурными проблемами — в частности, с качеством разметки, знаков и дорожного полотна.