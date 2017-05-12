Материнский капитал разрешат тратить на покупку авто, но не всем

Фото cdn.skim.gs
Чиновники самых разных министерств и ведомств с упорством, достойным лучшего применения, вот уже несколько лет противятся тому, чтобы материнский капитал можно было использовать для покупки автомобиля. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, почему они это делают и если шансы исправить ситуацию.
Михаил Ростарчук

Между тем, логистическая составляющая нормального воспитательного процесса — школы, кружки, секции, медучреждения, дачи, путешествия — сегодня без собственных колес крайне затруднена. Ведь в пешем порядке что в мегаполисе, что в сельской местности (в последнем случае, возможно, это еще актуальнее) любой подобный вояж занимает столько времени, что теряет всякий смысл (а ведь родителям еще и деньги надо как-то зарабатывать). И что уж говорить о семьях с двумя детьми и большим количеством несовершеннолетних? Им без собственной машины — а лучше двух — вообще швах.

Однако обзавестись нынче собственным транспортным средством (или просто обновить домашний автопарк) крайне проблематично: автопроизводители задрали свои прайсы до недосягаемых для простого россиянина высот, а банки — процентные ставки по кредитам. И в этом смысле расширении возможностей по использованию маткапитала сослужило бы добрую службу всем заинтересованным сторонам.

Хотя бы потому, что, как справедливо заметил на днях руководитель парламентской фракции «Справделивая Россия» Сергей Миронов, выступая н, а недавнем заседании Государственного совета, что «возможность покупки автомобиля стала бы эффективной мерой и социальной поддержки, и хорошим средством для поддержки автопрома». Особенно если учесть, что падение авторынка в минувшем году составило 11%, а 46% получателей материнского капитала до сих пор не смогли выбрать способ использования этих средств.

Не смогли только потому, что «радиус его действия» крайне ограничен: улучшение жилищных условий, оплата обучения детей и формирование пенсионных накоплений матери. Но для первого пункта сумма маткапитала откровенно мала, да и большинство семей в новом жилье не нуждается. Со вторым так же есть проблемы, поскольку частных школ у нас очень мало, а 430 000 рублей едва хватит на год обучения в них. Что же касается пенсий, то с ними в стране творится такая неразбериха и явная обдираловка, что вкладываться сюда для молодых мам смысла вообще нет. В отличие от приобретения автомобиля. И, что обнадеживает, некоторые подвижки в этом направлении наблюдаются.

Так, идею поддержал не только г-н Миронов. В середине марта в Госдуму был внесен очередной законопроект, разрешающий покупку авто на материнский капитал, но только многодетным семьям и семьям, воспитывающим приемных детей или детей-инвалидов. Почему за бортом документа остались семьи с двумя детьми его авторы не поясняют.

Возможно потому, что не хотят лишний раз дразнить противников, утверждающий, что материнский капитал — это долгосрочные целевые вложения в семью, к которым покупку авто отнести нельзя. Хотя если учесть, что, по статистике, россияне используют автомобиль не менее пяти лет, а потом с помощью его продажи находят деньги на новый — то долгосрочнее истории ине придумать.

Не выдерживает критики и тезис о том, что поскольку авто оформляется только на одного из супругов, другой остается ущемленным в случае продажи транспортного средства. А как же тогда быть с возможностью использования маткапитала в качестве пенсионного накопления исключительно матерью? Почему тут никто не встает на защиту «обделенного» отца? Кстати, закон о маткапитале можно дополнить нормой, разрешающей реализовывывать такую машину не раньше чем через три-пять лет после ее покупки и только по обоюдному согласию мужа и жены. Правда, для этого придется слегка поправить и ГК РФ. Зато такой подход свел бы на нет возможность обналичивания маткапитала, а значит вложить его в автомобиль могли бы все желающие без ограничений.

Рисунок mommyish.com
Фото dianegottsman.com
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12 мая 2017
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