Материнский капитал разрешат тратить на покупку авто, но не всем

Между тем, логистическая составляющая нормального воспитательного процесса — школы, кружки, секции, медучреждения, дачи, путешествия — сегодня без собственных колес крайне затруднена. Ведь в пешем порядке что в мегаполисе, что в сельской местности (в последнем случае, возможно, это еще актуальнее) любой подобный вояж занимает столько времени, что теряет всякий смысл (а ведь родителям еще и деньги надо как-то зарабатывать). И что уж говорить о семьях с двумя детьми и большим количеством несовершеннолетних? Им без собственной машины — а лучше двух — вообще швах.
Однако обзавестись нынче собственным транспортным средством (или просто обновить домашний автопарк) крайне проблематично: автопроизводители задрали свои прайсы до недосягаемых для простого россиянина высот, а банки — процентные ставки по кредитам. И в этом смысле расширении возможностей по использованию маткапитала сослужило бы добрую службу всем заинтересованным сторонам.