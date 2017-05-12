Материнский капитал разрешат тратить на покупку авто, но не всем

Так, идею поддержал не только г-н Миронов. В середине марта в Госдуму был внесен очередной законопроект, разрешающий покупку авто на материнский капитал, но только многодетным семьям и семьям, воспитывающим приемных детей или детей-инвалидов. Почему за бортом документа остались семьи с двумя детьми его авторы не поясняют.

Возможно потому, что не хотят лишний раз дразнить противников, утверждающий, что материнский капитал — это долгосрочные целевые вложения в семью, к которым покупку авто отнести нельзя. Хотя если учесть, что, по статистике, россияне используют автомобиль не менее пяти лет, а потом с помощью его продажи находят деньги на новый — то долгосрочнее истории ине придумать.

Не выдерживает критики и тезис о том, что поскольку авто оформляется только на одного из супругов, другой остается ущемленным в случае продажи транспортного средства. А как же тогда быть с возможностью использования маткапитала в качестве пенсионного накопления исключительно матерью? Почему тут никто не встает на защиту «обделенного» отца? Кстати, закон о маткапитале можно дополнить нормой, разрешающей реализовывывать такую машину не раньше чем через три-пять лет после ее покупки и только по обоюдному согласию мужа и жены. Правда, для этого придется слегка поправить и ГК РФ. Зато такой подход свел бы на нет возможность обналичивания маткапитала, а значит вложить его в автомобиль могли бы все желающие без ограничений.