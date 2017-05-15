Пьяный депутат сбил гаишника на встречной полосе

Очень неприятный инцидент произошел на одной из центральных улиц Улан-Удэ во время торжеств по случаю Дня Победы. Для организации парада сотрудникам ГИБДД было поручено перекрыть ряд городских улиц, однако с ограничением проезда согласились отнюдь не все. Скажем больше: проехать сквозь «оцепление», плюнув на закон, депутат Народного хурала Бурятии, который сам законы пишет и принимает.

Сергей Мезенин на личном внедорожнике Toyota Land Cruiser 200, показав гаишнику депутатскую «корочку», почему-то решил, что имеет полное право ездить там, где ему вздумается. Впрочем, блюстителя порядка статус гражданина не убедил, и он встал прямо перед автомобилем, требуя, чтобы автовладелец развернулся. Но то ли амбиции, то ли «зеленый змий» заставили народного избранника поступить иначе — пытаясь объехать инспектора ДПС, который всячески препятствовал этому, он вытолкал мешавшего ему полицейского на встречную полосу, где в итоге и сбил. Последний, к слову, был вынужден обратиться за медицинской помощью.