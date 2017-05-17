Названы самые аварийные дни и часы в Москве

Как сообщает «Московский Комсомолец», за минувшие четыре месяца в столичных дорожных авариях 282 человека пострадали, а 131 погиб. При этом большая часть потерпевших — пешеходы. Самыми опасными днями недели, согласно статистике, являются понедельник и четверг, а время суток — вечернее: наибольшее количество ДТП происходит в период с 19:00 до 20:00.

Отмечается, что 1040 аварий в столице произошло с участием двух и более транспортных средств, чуть меньше — 1008 инцидентов — связаны с пешеходами. В сообщении также сказано, что по причине «убитых» дорог, размытой снегами разметки и отсутствия знаков случилось 748 аварий.

Кроме того, вдвое реже инициаторами ДТП становились пьяные водители, в то время как количество происшествий с несовершеннолетними рулевыми, которые допускаются к управлению скутерами, напротив, на 25% увеличилось. К тому же, по данным ГИБДД, в аварии стали чаще попадать и пожилые водители, чей возраст превышает 70 лет.