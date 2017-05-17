Стало известно, будет ли въезд в центр Москвы платным

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» в программе «В рабочий полдень».

— Во всем мире единственным рецептом регулирования объема потока является либо платный въезд, либо платная парковка, либо то и другое. Мы не вводим платный въезд, не собираемся этого делать. Но мы регулируем объем парковочного пространства и ценовые параметры, для того чтобы было комфортно самим автомобилистам, потому что, когда проехать невозможно, припарковаться невозможно", — сообщил Собянин.

По мнению мэра, введение платных парковок в пределах Третьего транспортного кольца и точечно в остальной Москве уже благоприятно отразилось на загруженности центральных магистралей и улиц столицы.