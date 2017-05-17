Так ли дорог в России бензин, как мы считаем

Согласно данным ОПЕК, в 2015 году Россия заняла второе место по производству сырой нефти. Добыча составила ни много ни мало 10 112 тысяч баррелей в день! Впереди — только Саудовская Аравия со своими 10 193 тысячами бочек. Так что совсем не удивительно, что жалобы водителей на дороговизну бензина давно уже стали общим местом. Ну как же — живем в стране-рекордсмене по нефтедобыче, а вынуждены платить какие-то неподъемные цены за топливо, литр которого саудитам, скажем, обходится всего в 13,64 рубля, если перевести на наши деньги их местные тугрики.

Чтобы подлить масло в огонь праведного народного гнева, замечу — это не самый смешной прайс. В Венесуэле, справедливо гордящейся своим самым высоким в мире водопадом и перманентно загибающейся от кризисов, он вообще практически бесплатен — разве можно всерьез воспринимать цену в размере 48 копеек за литр? В списке стран-нефтедобытчиков эта латиноамериканская страна расположилась на девятой строке.

Из десяти самых активных выкачивателей недр у шести бензин стоит меньше, чем у нас. Помимо упомянутых выше Саудовской Аравии и Венесуэлы туда входят Ирак, где топливо можно купить всего за 35,6 рублей по курсу динара, Иран с ценой в 21,03 рубля в переводе с их риалов, Эмираты — с 29,49 и Кувейт со средней стоимостью бензина в 19,64 «деревянных». Обидно, да?