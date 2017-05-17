Так ли дорог в России бензин, как мы считаем

Фото: guardian.ng
Хотя Россия по добыче нефти в последние годы стабильно занимает вторую-третью строчку среди мировых лидеров, за литр бензина мы вынуждены платить примерно столько же, сколько жители Ботсваны — страны, которую назвать чемпионом по разработке «черного золота» язык не повернется.
Вадим Устинов

Согласно данным ОПЕК, в 2015 году Россия заняла второе место по производству сырой нефти. Добыча составила ни много ни мало 10 112 тысяч баррелей в день! Впереди — только Саудовская Аравия со своими 10 193 тысячами бочек. Так что совсем не удивительно, что жалобы водителей на дороговизну бензина давно уже стали общим местом. Ну как же — живем в стране-рекордсмене по нефтедобыче, а вынуждены платить какие-то неподъемные цены за топливо, литр которого саудитам, скажем, обходится всего в 13,64 рубля, если перевести на наши деньги их местные тугрики.

Чтобы подлить масло в огонь праведного народного гнева, замечу — это не самый смешной прайс. В Венесуэле, справедливо гордящейся своим самым высоким в мире водопадом и перманентно загибающейся от кризисов, он вообще практически бесплатен — разве можно всерьез воспринимать цену в размере 48 копеек за литр? В списке стран-нефтедобытчиков эта латиноамериканская страна расположилась на девятой строке.

Из десяти самых активных выкачивателей недр у шести бензин стоит меньше, чем у нас. Помимо упомянутых выше Саудовской Аравии и Венесуэлы туда входят Ирак, где топливо можно купить всего за 35,6 рублей по курсу динара, Иран с ценой в 21,03 рубля в переводе с их риалов, Эмираты — с 29,49 и Кувейт со средней стоимостью бензина в 19,64 «деревянных». Обидно, да?

Фото: www.forestagency.com

Но есть повод, пусть и небольшой, для радости. Менее экзотические экономики из все той же десятки чемпионов народонаселение не балуют. Свое третье место по нефтедобыче (9431 тысяча баррелей в день) США прекрасно совмещают с тридцатым по цене топлива, за литр которого там придется выложить почти столько же, сколько у нас — 39,3 рубля в переводе с вечнозеленых, конечно. Китай продает бензин своим гражданам по 54,9, а Бразилия — по 64,89 целковых. При этом все указанные ценники ниже среднемирового, составляющего 68,44 рубля.

Пока мы находимся по стоимости топлива на 28 месте, непосредственно перед Тунисом и Соединенными Штатами. И России далеко до, скажем, Германии с ее 83,22 рублями за литр или до Великобритании с 85,85 рэ. Конечно, производители нефти из них никакие — в этом списке они располагаются на 44 и 20 строчках соответственно. И что говорить о несчастных жителях Гонконга, Исландии, Норвегии (14 место по нефтедобыче, между прочим!), Исландии и Монако? При заправке своих авто они вынуждены платить по 108, 106, 102, 98 и 96 рублей за литр. Именно эти страны замыкают перечень государств с самыми высокими ценами на топливо.

Так что нам есть еще, куда расти, дорогие сограждане! Главное, чтобы собранные с нас деньги шли на пользу Родине — а как раз в этом у экспертов портала «АвтоВзгляд» есть большие сомнения.

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17 мая 2017
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