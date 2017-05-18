Парк московского каршеринга пополнится автомобилями BMW и Mercedes-Benz

— Совсем скоро в парке появится автомобиль нового для каршеринга уровня — Mercedes-Benz А-класса. В целом мы считаем, что в разных жизненных ситуациях людям нужны автомобили разного типа, поэтому будем пополнять парк самыми различными моделями: от стандартных седанов до минивэнов, — рассказали о своих планах в пресс-службе другой компании — YouDrive.

О намерениях обзавестись премиальными моделями сообщили и представители оператора каршеринга Car5, однако о каких именно машинах идет речь, уточнять не стали.

Напомним, что система городского каршеринга — сервис краткосрочной аренды машин с поминутной оплатой — появилась в столице в сентябре 2015 года. Водители могут бронировать автомобили с помощью специальных мобильных приложений или же на сайте компаний. В настоящее время операторами услуги являются пять компаний: «Делимобиль», Car5, Anytimecar, YouDrive и BelkaCar.