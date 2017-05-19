Подругу Эрика «Давидыча» Китуашвили оставили под стражей

fyla.ml
Обвиняемые в многомиллионном мошенничестве основатель «Смотры.ру» Эрик «Давидыч» Китуашвили и его гражданская жена Анна Каганская останутся под стражей, как минимум до середины июня 2017.
Максим Строкер

Городской суд Москвы решил продлить до 15 июня 2017 этого года срок ареста для гражданской жены основателя автомобильного интернет-сообщества «Смотра.ру» Эрика «Давидыча» Китуашвили — Анне Каганской.

Таким образом Мосгорсуд удовлетворил хадатайство следствия. Напомним, что и «Давидыч», и его подруга находятся в СИЗО с весны прошлого года. Они обвиняются по делу о страховом мошенничестве, возбужденном аж в 2008 году.

Правоохранители считают доказанным, что «Давидыч» на пару с подругой инсценировали хищения дорогостоящих машин и заявляли об угонах в страховые компании и получали от них денежное возмещение страховое возмещение в размере нескольких млн руб.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Китуашвили, его гражданской жены и других участников процесса завершено. В данный момент они знакомятся с его материалами.

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19 мая 2017
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