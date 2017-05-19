Подругу Эрика «Давидыча» Китуашвили оставили под стражей

Городской суд Москвы решил продлить до 15 июня 2017 этого года срок ареста для гражданской жены основателя автомобильного интернет-сообщества «Смотра.ру» Эрика «Давидыча» Китуашвили — Анне Каганской.

Таким образом Мосгорсуд удовлетворил хадатайство следствия. Напомним, что и «Давидыч», и его подруга находятся в СИЗО с весны прошлого года. Они обвиняются по делу о страховом мошенничестве, возбужденном аж в 2008 году.

Правоохранители считают доказанным, что «Давидыч» на пару с подругой инсценировали хищения дорогостоящих машин и заявляли об угонах в страховые компании и получали от них денежное возмещение страховое возмещение в размере нескольких млн руб.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Китуашвили, его гражданской жены и других участников процесса завершено. В данный момент они знакомятся с его материалами.