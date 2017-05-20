Из конструктора Lego собрали 28-цилиндровый мотор от бомбардировщика

Действующий макет авиационного двигателя Pratt&Whitney R-4360 Wasp представлен на специальном сайте Lego Ideas. Посетители этого ресурса голосуют за выпуск компанией того или иного набора конструкторов. Такой двигатель устанавливался на американский стратегический бомбардировщик Boeing B-50 Superfortress, армады которых в ходе Второй мировой войны стирали с лица земли целые города на территории Германии вместе с жителями. Аналогичным мотором оснащался пассажирский Boeing 377.

Мощность двигателя рабочим объемом 71,5 литра достигала 4 300 л. с. Конструктивно он имел четыре блока цилиндров, расположенных друг за другом. В каждом из блоков семь цилиндров располагались звездообразно. Двигатель имел один механический нагнетатель воздуха и два турбокомпрессора. Чтобы Lego-модель легендарного мотора-монстра пошла в производство и появилась в продаже, проект должен набрать не менее 10 000 голосов посетителей Lego Ideas.