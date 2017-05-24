За непропуск «скорой» будут сажать на 4 года

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Депутаты от самой справедливой российской партии сделали тему непропуска «скорой» одним из своих фирменных PR-коньков. С этой целью они даже внесли соответствующий карательный законопроект в Госдуму.
Максим Строкер

В электронной базе Госдумы появился законопроект, рожденный группой депутатов от «Справедливой России» во главе с ее вождем Сергеем Мироновым. Согласно тексту документа, в случае, когда воспрепятствование законной деятельности либо законным требованиям медицинских работников привело к причинению вреда здоровью средней степени тяжести нарушителю, по мнению «СР», положен штраф до 40 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до четырех месяцев. А если препятствие действиям медработников привело к смерти пациента, виновнику будет «светить» наказание вплоть до четырех лет тюрьмы.

ДЕПУТАТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ НЕ ИЩУТ

В пояснительной записке к законопроекту депутаты прямым текстом подтверждают, что они в своем творчестве вдохновлялись исключительно тем, как СМИ смаковали историю с молодым человеком, умершим в Петропавловске-Камчатском до приезда экипажа скорой помощи. «Проект федерального закона связан с наличием прецедентов, вызывающих широкий общественный резонанс, возникающих при осуществлении медицинскими работниками своей деятельности по оказанию медицинской помощи больным либо иных действий, связанных и направленных на оказание им помощи», — пишут депутаты.

MK

Напомним, что речь, судя по всему, идет о сюжете, обошедшим все федеральные СМИ в январе 2017 года. В нем речь шла о жителе Петропавловска-Камчатского, который умер, не дождавшись приезда экипажа скорой помощи. По версии медиков, дорогу их машине перегородила легковушка, водительница которой не желала уступать проезд. При этом из видео того инцидента, получившем всероссийскую популярность, ясно, что экипаж, прежде чем вступить в перепалку с дамочкой, долго плутал по дворам микрорайона. А эпицентр «непропуска скорой помощи», как выяснилось позже, находился всего лишь в 15 метрах от подъезда, где в это время умирал пациент. На видео запечатлено даже как его брат, вызвавший медиков, предлагал последним проводить их поскорее в квартиру.

ВРАЧИ-НАРУШИТЕЛИ?

Бригада же врачей, вместо выполнения клятвы Гиппократа, предпочла препираться и требовать от гражданки-водительницы досконального исполнения ПДД. Следствие по тому делу тянется до сих пор и возможно выяснит, что пациент, в конечном счете, умер не из-за автохамства, а по вине неторопливых медиков. Но многих депутатов, судя по всему, такого рода скучные мелочи не интересуют. Особенно если они не укладываются в однажды выбранный сценарий проталкивания лично-собственного законопроекта, сколь бессмысленно жестоким он бы ни был.

автоправо, штрафы, госдума, КоАП
24 мая 2017
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