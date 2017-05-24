За непропуск «скорой» будут сажать на 4 года

Напомним, что речь, судя по всему, идет о сюжете, обошедшим все федеральные СМИ в январе 2017 года. В нем речь шла о жителе Петропавловска-Камчатского, который умер, не дождавшись приезда экипажа скорой помощи. По версии медиков, дорогу их машине перегородила легковушка, водительница которой не желала уступать проезд. При этом из видео того инцидента, получившем всероссийскую популярность, ясно, что экипаж, прежде чем вступить в перепалку с дамочкой, долго плутал по дворам микрорайона. А эпицентр «непропуска скорой помощи», как выяснилось позже, находился всего лишь в 15 метрах от подъезда, где в это время умирал пациент. На видео запечатлено даже как его брат, вызвавший медиков, предлагал последним проводить их поскорее в квартиру.

ВРАЧИ-НАРУШИТЕЛИ?

Бригада же врачей, вместо выполнения клятвы Гиппократа, предпочла препираться и требовать от гражданки-водительницы досконального исполнения ПДД. Следствие по тому делу тянется до сих пор и возможно выяснит, что пациент, в конечном счете, умер не из-за автохамства, а по вине неторопливых медиков. Но многих депутатов, судя по всему, такого рода скучные мелочи не интересуют. Особенно если они не укладываются в однажды выбранный сценарий проталкивания лично-собственного законопроекта, сколь бессмысленно жестоким он бы ни был.