За непропуск «скорой» будут сажать на 4 года

В электронной базе Госдумы появился законопроект, рожденный группой депутатов от «Справедливой России» во главе с ее вождем Сергеем Мироновым. Согласно тексту документа, в случае, когда воспрепятствование законной деятельности либо законным требованиям медицинских работников привело к причинению вреда здоровью средней степени тяжести нарушителю, по мнению «СР», положен штраф до 40 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до четырех месяцев. А если препятствие действиям медработников привело к смерти пациента, виновнику будет «светить» наказание вплоть до четырех лет тюрьмы.
ДЕПУТАТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ НЕ ИЩУТ
В пояснительной записке к законопроекту депутаты прямым текстом подтверждают, что они в своем творчестве вдохновлялись исключительно тем, как СМИ смаковали историю с молодым человеком, умершим в Петропавловске-Камчатском до приезда экипажа скорой помощи. «Проект федерального закона связан с наличием прецедентов, вызывающих широкий общественный резонанс, возникающих при осуществлении медицинскими работниками своей деятельности по оказанию медицинской помощи больным либо иных действий, связанных и направленных на оказание им помощи», — пишут депутаты.