Россияне ездят на LADA, а мечтают о Toyota

Фото: Toyota
В интернете появились результаты опроса российских автомобилистов, согласно которым большинство наших соотечественников в Центральном и Южном регионах передвигается на машинах LADA. А вот у москвичей самыми популярными являются автомобили марки KIA.
Виктория Базылева

Так, в Воронеже, Казани, Ростове-на-Дону и Волгограде автомобилисты предпочитают отечественный продукт АВТОВАЗа, а водители Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и Владивостока выбрали для себя Toyota. В Санкт-Петербурге же определить лидера не удалось — их там сразу четыре: LADA, KIA, Ford и Volkswagen.

Когда участникам опроса предложили представить, что им предстоит поменять машину (или приобрести еще одну), большинство проголосовало за покупку совершенно нового автомобиля. А вот жители Новосибирска, Красноярска и Владивостока признались, что скорее отдадут предпочтение транспортному средству с пробегом. Кроме того, в среднем автомобилисты готовы отдать за машину от 500 000 до 1 000 000 рублей.

Фото: www.netcarshow.com

При этом автолюбители рассматривают возможность обзавестись машинами Toyota чаще, чем какими-либо другими. Но еще более удивительно, что даже если предоставить респондентам неограниченный бюджет, они все равно рванут в дилерские центры этой японской марки. И лишь москвичи и петербуржцы не поддаются «тойотамании» — они, располагая огромными деньгами, скорее приобрели бы Mercedes-Benz.

Согласно статистике, более половины россиян находит привлекательными кроссоверы и внедорожники — во всех регионах, кроме Южного, этот тип кузова лидирует. Следом за ним в рейтинге популярности идут седаны, а замыкают первую тройку универсалы.

Остается лишь добавить, что исследование предпочтений российских автомобилистов провели специалисты проекта «Авто Mail.Ru». В анкетировании приняли участие 11 000 человек из разных регионов нашей необъятной родины.

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25 мая 2017
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