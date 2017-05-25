Россияне ездят на LADA, а мечтают о Toyota

Так, в Воронеже, Казани, Ростове-на-Дону и Волгограде автомобилисты предпочитают отечественный продукт АВТОВАЗа, а водители Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и Владивостока выбрали для себя Toyota. В Санкт-Петербурге же определить лидера не удалось — их там сразу четыре: LADA, KIA, Ford и Volkswagen.

Когда участникам опроса предложили представить, что им предстоит поменять машину (или приобрести еще одну), большинство проголосовало за покупку совершенно нового автомобиля. А вот жители Новосибирска, Красноярска и Владивостока признались, что скорее отдадут предпочтение транспортному средству с пробегом. Кроме того, в среднем автомобилисты готовы отдать за машину от 500 000 до 1 000 000 рублей.