Платный въезд в города отменяется

sputnik.by
Давнишняя идея Министерства транспорта сделать платным въезд в города не дожила до второго чтения в Госдуме соответствующего законопроекта. Видимо, перед выборами Президента РФ народ решили лишний раз не злить.
Максим Строкер

Комитет Госдумы по транспорту и строительству распространил информацию, что из проекта закона «Об организации дорожного движения» вычищена норма, по которой местные власти могли бы вводить плату за въезд в населенные пункты. Напомним, что идея платного въезда в города была вплетена в проект разработанного Минтрансом закона «Об организации дорожного движения» года три назад. В первом чтении этот неустанно пропихиваемый министерством в жизнь акт был принят Госдумой в декабре 2016 года. «Новелла преткновения» подразумевала наделение городских и муниципальных властей правом устанавливать режим платного въезда в населенные пункты и их части.

ДЕПУТАТУ МОРЕ ПО КОЛЕНО

Депутатов тогда не смутил не только вал негативных отзывов со стороны общественных организаций, граждан и СМИ, но и отрицательный отзыв на законопроект со стороны Государственного правового управления Президента РФ (ГПУ). Напомним, что позиция президентских правоведов практически совпала с претензиями общественности к законопроекту. Например их смутило, что в документе нет «определения эффективности организации дорожного движения» и поэтому невозможно будет определить обоснованность введения платного въезда. А сам принцип платности въезда юристы сочли «обладающим существенным коррупциогенным потенциалом». В своем тогдашнем отзыве ГПУ также сочло необходимым законодательно закрепить организацию альтернативного бесплатного проезда в случае введения платы за проезд по автомобильной дороге.

motor.kz

Некорректной была названа и поправка о плате за въезд в «исторические районы городов». Поскольку в законодательстве нет определения таких частей населенных пунктов. Несмотря на столь четко выраженный негатив со стороны ГПУ, Госдума приняла в первом чтении минтрансовскую бумагу практически в том виде, в каком хотели чиновники. Хотя все оппозиционные фракции депутатов голосовали против. Но теперь что-то изменилось на высших этажах власти: те же депутаты Госдумы от «ЕР», которые полгода назад уверенно поддерживали передачу феодальных полномочий местным властям, вдруг «сменили вектор».

ПЕРЕОБУЛИСЬ НА ХОДУ

Теперь они с праведным возмущением на голубом глазу уверяют представителей СМИ, что антинародная норма выдрана с корнем из здорового тела законопроекта. А его новая редакция направлена все в то же ГПУ для рецензии перед принятием во втором чтении. Чем вызван столь радикальный поворот депутатов лицом к мнению общественности, логическими причинами практически необъясним. Хотя одно правдоподобное все же существует и его порталу «АвтоВзгляд» озвучил пожелавший остаться неизвестным источник в Госдуме. Все просто: страна потихоньку подбирается к выборам президента, а в некоторых регионах на носу выборы местных депутатов. Зачем в такой момент лишний раз раздражать электорат законом, открывающий широкие возможности лишний раз залезть в их карманы?

госдума, платная парковка, платные дороги
26 мая 2017
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