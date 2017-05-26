Платный въезд в города отменяется

Комитет Госдумы по транспорту и строительству распространил информацию, что из проекта закона «Об организации дорожного движения» вычищена норма, по которой местные власти могли бы вводить плату за въезд в населенные пункты. Напомним, что идея платного въезда в города была вплетена в проект разработанного Минтрансом закона «Об организации дорожного движения» года три назад. В первом чтении этот неустанно пропихиваемый министерством в жизнь акт был принят Госдумой в декабре 2016 года. «Новелла преткновения» подразумевала наделение городских и муниципальных властей правом устанавливать режим платного въезда в населенные пункты и их части.

ДЕПУТАТУ МОРЕ ПО КОЛЕНО

Депутатов тогда не смутил не только вал негативных отзывов со стороны общественных организаций, граждан и СМИ, но и отрицательный отзыв на законопроект со стороны Государственного правового управления Президента РФ (ГПУ). Напомним, что позиция президентских правоведов практически совпала с претензиями общественности к законопроекту. Например их смутило, что в документе нет «определения эффективности организации дорожного движения» и поэтому невозможно будет определить обоснованность введения платного въезда. А сам принцип платности въезда юристы сочли «обладающим существенным коррупциогенным потенциалом». В своем тогдашнем отзыве ГПУ также сочло необходимым законодательно закрепить организацию альтернативного бесплатного проезда в случае введения платы за проезд по автомобильной дороге.