Выбираем оптимальные дни для обращения в ГИБДД, суд или налоговую

При этом астрологические рекомендации эксперта порталов «АвтоВзгляд» и WomanHit мастера китайской астрологии и фэн шуй Жанна Вэй. помогут вам не тратить время впустую там, где сегодня горит красный свет — о нем предупреждают оценки «единица» или «два» по нашей пятибалльной шкале. Оценки «четыре» или «пять» говорят о том, что отмеченные ими дела будут идти гладко, без сучка и задоринки. «Троечка» же, как всегда, дает вам право выбора, но в любом случае предупреждает об осторожности в принятии решений.

29 мая, понедельник – людей сегодня отличает повышенная коммуникабельность: число телефонных переговоров может возрасти вдвое по сравнению с обычным днем — разговаривайте на здоровье, только не за рулем. Разговор по телефону не может не отвлекать водителя: если он скучный, вы «засыпаете», если эмоциональный — можете вообще забыть о дороге. Внимание водителей — «3»; аварийность — «4»; начало путешествий — «3»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «3»; продажа — «5».

30 мая, вторник – отличный день для начала путешествий. Даже краткие перемещения сулят большую удачу. Можете обращаться в государственные органы и любые другие инстанции для решения ваших личных вопросов. Внимание водителей — «5»; аварийность — «5»; начало путешествий — «5»; обращение в официальные инстанции — «5»; покупка — «5»; продажа — «4».

31 мая, среда – сегодня можно очень выгодно продать свое имущество — важная рекомендация, учитывая, что рынок продаж уже, похоже, достиг своего дна. Внимание водителей — «5»; аварийность — «5»; начало путешествий — «5»; обращение в официальные инстанции — «5»; покупка — «3»; продажа — «5».

1 июня, четверг – хороший день для сдачи экзаменов, получения помощи от влиятельных людей. Внимание водителей — «5»; аварийность — «5»; начало путешествий — «5»; обращение в официальные инстанции — «5»; покупка — «5»; продажа — «5».

2 июня, пятница – не стоит демонстрировать резкость и агрессивную манеру езды. Многие так «спускают пар». Отличный способ, но только если вы на полигоне или в совершенно безлюдном месте. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «5»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «5»; продажа — «5».

3 июня, суббота – сегодня вы можете столкнутся с неожиданными ситуациями на дороге, такими как непонятно откуда взявшийся пешеход или автомобиль, неторопливо совершающий перестроение. Будьте собранными и вообще не отвлекайтесь от дороги. Внимание водителей — «3»; аварийность — «3»; начало путешествий — «3»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажа — «4».

4 июня, воскресенье – «тише едешь — целее будешь» — девиз сегодняшнего воскресенья. Не стоит «гнать лошадей»: выезжайте пораньше и наслаждайтесь неторопливой ездой по всем правилам. Внимание водителей — «2»; аварийность — «3»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — — «2»; продажа — «3».