16 человек и 2000 авто пострадали от урагана в Москве

При этом мэр Москвы, выразив соболезнования родным и близким жертв урагана, обещал выплатить компенсацию в размере одного миллиона рублей семьям погибших и 500 000 — раненым. А уборкой города, восстановлением порушенных коммуникаций и латанием крыш сейчас занимается более 30 000 человек. Что же касается пострадавших автомобилистов, то здесь, увы, все сложнее. Ряд компаний уже заявили о том, что будут считать это бедствие форс мажором и откажутся от выплат компенсаций даже по КАСКО.