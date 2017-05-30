16 человек и 2000 авто пострадали от урагана в Москве

При этом мэр Москвы, выразив соболезнования родным и близким жертв урагана, обещал выплатить компенсацию в размере одного миллиона рублей семьям погибших и 500 000 — раненым. А уборкой города, восстановлением порушенных коммуникаций и латанием крыш сейчас занимается более 30 000 человек. Что же касается пострадавших автомобилистов, то здесь, увы, все сложнее. Ряд компаний уже заявили о том, что будут считать это бедствие форс мажором и откажутся от выплат компенсаций даже по КАСКО.
Ураган, накрывший Первопрестольную в среду, 29 мая, был одним из самых разрушительных за последние годы. Только по официальным данным от разгула стихии пострадали 2000 автомобилей, было повалено не менее 14 000 деревьев, повреждены кровли 243 домов и 135 опор освещения. Кроме того, и это самое страшное, погибло 16 и было ранено 108 человек. Сергей Собянин назвал нанесенный ущерб беспрецедентным.