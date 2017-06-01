Водители изобрели новый способ избежать эвакуации авто со снятыми номерами

В городе набирают популярность так называемые псевдоевропейские номера. Всего за 1500 рублей можно приобрести комплект мягких магнитно-пластиковых «номеров» с цифрами и буквами одного из государств Евросоюза. Эти знаки напоминают магниты на холодильник, не являются настоящими и отсутствуют в каких-либо базах. Грубо говоря, это просто сувениры, однако даже вблизи их практически невозможно отличить от настоящих. В результате автомобиль ЦОДД или пеший инспектор, скорее всего, просто пройдут мимо такого авто. Да, они зафиксируют его номер на свои гаджеты-девайсы, но эвакуатор вызывать не будут.

Крепятся такие «номера» на тоненькие магнитные полоски с двухсторонним скотчем прямо поверх родного номерного знака точно по периметру номерной рамки и внешне ничем не отличаются от регистрационного номера. Ездить с псевдономерами конечно же нельзя, а вот стоять — пожалуйста. К слову, закон не запрещает движение по территории РФ с настоящим европейским учетом, однако возможно подобное лишь в течение полугода, после чего автомобиль необходимо либо вывезти из нашей страны, либо растаможить. Именно на это и рассчитана новая хитрость, ведь автомобиль, укомплектованный пусть даже и «еврономерами», не так бросается в глаза на парковке, как машина без номерных знаков…