Водители изобрели новый способ избежать эвакуации авто со снятыми номерами

Фото avtovzglyad.ru
С недавних пор городские власти под явно надуманным предлогом «потенциальной террористической угрозы» начали эвакуировать автомобили, стоящие на официальных платных парковках со снятыми номерными знаками. Про законность подобной эвакуации мы здесь говорить не будем, ведь нельзя исключать случаи, что некоторые владельцы — добросовестно, заметим, оплатив парковку — сняли номера, чтобы их, например, помыть или застраховаться таким образом от кражи, ведь стоянка без номерных знаков не запрещена законом. Однако, голь, как известно, на выдумки хитра и было бы странно, если бы креативные российские противники платного паркинга не попытались изобрести новую хитроумную схему, как избежать эвакуации, сняв с авто родные «жестянки».
Максим Строкер

В городе набирают популярность так называемые псевдоевропейские номера. Всего за 1500 рублей можно приобрести комплект мягких магнитно-пластиковых «номеров» с цифрами и буквами одного из государств Евросоюза. Эти знаки напоминают магниты на холодильник, не являются настоящими и отсутствуют в каких-либо базах. Грубо говоря, это просто сувениры, однако даже вблизи их практически невозможно отличить от настоящих. В результате автомобиль ЦОДД или пеший инспектор, скорее всего, просто пройдут мимо такого авто. Да, они зафиксируют его номер на свои гаджеты-девайсы, но эвакуатор вызывать не будут.

Крепятся такие «номера» на тоненькие магнитные полоски с двухсторонним скотчем прямо поверх родного номерного знака точно по периметру номерной рамки и внешне ничем не отличаются от регистрационного номера. Ездить с псевдономерами конечно же нельзя, а вот стоять — пожалуйста. К слову, закон не запрещает движение по территории РФ с настоящим европейским учетом, однако возможно подобное лишь в течение полугода, после чего автомобиль необходимо либо вывезти из нашей страны, либо растаможить. Именно на это и рассчитана новая хитрость, ведь автомобиль, укомплектованный пусть даже и «еврономерами», не так бросается в глаза на парковке, как машина без номерных знаков…

парковка, платная парковка
1 июня 2017
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