Плюсы реновации: на месте снесенных пятиэтажек построят парковки для машин

Фото Геннадий Черкасов
Споры вокруг столичной программы реновации — сноса «хрущевок» и переселения их жителей в новые дома — не утихают ни на минуту. При всех очевидных плюсах этой затеи, у нее до сих пор остается и немало противников. В их числе и те, кто считает, что с возведением новых домов еще больше обостриться и без того аховая ситуация с парковками. И верно: сегодня припарковать автомобиль после семи-восьми часов вечера даже в спальных районах у МКАД — большая проблема. Но власти, похоже, готовы решить и ее.
Михаил Ростарчук

По крайней мере, об этом заявил на днях заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, на месте сносимых пятиэтажек появятся не новые жилые дома, а плоскостные и многоуровневые автостоянки. И благодаря этому решению к 47 000 уже имеющихся в Москве парковок появится еще столько же. При этом, утверждают эксперты портала «АвтоВзгляд», новые паркинги, скорее всего, будут более вместительными и машино-мест станет хватать не только переселенцам (а их новое жилье должно появиться относительно недалеко от сносимого), но и жителям других домов микрорайона. К тому же, подчеркивают чиновники, в новых домах в обязательном порядке будут предусмотрены собственные подземные парковки.

Что ж, задумка отличная, но вот будет ли она реализована и окажется ли доступной для горожан? В этом уже сейчас возникают некоторые сомнения. С одной стороны, г-н Хуснуллин утверждает, если верить сообщению ТАСС, что «улично-дорожная сеть, которая будет подводиться к домам, будет работать днем как улично-дорожная сеть, а ночью как место для отстоя транспорта». То есть там нанесут соответствующую разметку — и дело сделано. А вот что касается многоуровневых гаражей, то тут ясности нет. Их, скорее всего, будут возводить частные инвесторы, которые затем смогут устанавливать свои расценки за пользование машино-местом. И вот насколько подъемными они окажутся у горожан — большой вопрос.

парковка, платная парковка, заторы, пробки
5 июня 2017
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