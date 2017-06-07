Парковку в Москве сделают бесплатной

Таким образом, на парковках Москвы можно будет безбоязненно оставлять свои машины два дня подряд — в воскресенье 11 июня и в понедельник 12 июня.

— Мы просим автомобилистов соблюдать правила парковки и оставлять свои машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать неудобств другим участникам дорожного движения, — напомнил горожанам Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Исключение составляют лишь те парковки, которые оборудованы шлагбаумами — они продолжат работать согласно действующим тарифам.

Напомним, что с 1 января 2016 года в столице можно парковаться бесплатно по воскресеньям и праздникам.