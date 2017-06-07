Почему российские автомобилисты массово откажутся от «айфонов»

Ни для кого не секрет, что во время управления автомобилем использовать гаджеты для звонков без гарнитуры или подключения по Bluetooth нельзя. Наказание за нарушение п.2.7 ПДД согласно ст.12.36 КоАП РФ предусматривает штраф в размере 1500 рублей.

Правда, законы страны пока не запрещают вести переписку и изучать посты с фотографиями в социальных сетях. Однако депутаты Госдумы уже неоднократно поднимали этот вопрос, так что довольно скоро и использование мессенджеров за рулем будет строго караться.

Правда, гаишники на подобных нарушителей вряд ли будут обращать повышенное внимание, ведь им куда интереснее трясти автомобилистов за «направляющие островки» и мнимую «встречку» — и план перевыполняется, и собственные карманы обогащаются.

Поэтому водители едва ли не поголовно ковыряются и продолжат ковыряться в смартфонах, причем не только в пробках, но и на скоростных шоссе. Что, согласитесь, действительно очень опасно.