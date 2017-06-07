Почему российские автомобилисты массово откажутся от «айфонов»

picdn.net
Компания Apple представила очередное обновление для операционной системы iOS, которое во время езды на машине будет автоматически блокировать прием сообщений через интернет, SMS-сервис и прочие месседжеры. Похоже, радости водителям-владельцам «айфонов» это не добавит.
Вячеслав Василенко

Ни для кого не секрет, что во время управления автомобилем использовать гаджеты для звонков без гарнитуры или подключения по Bluetooth нельзя. Наказание за нарушение п.2.7 ПДД согласно ст.12.36 КоАП РФ предусматривает штраф в размере 1500 рублей.

Правда, законы страны пока не запрещают вести переписку и изучать посты с фотографиями в социальных сетях. Однако депутаты Госдумы уже неоднократно поднимали этот вопрос, так что довольно скоро и использование мессенджеров за рулем будет строго караться.

Правда, гаишники на подобных нарушителей вряд ли будут обращать повышенное внимание, ведь им куда интереснее трясти автомобилистов за «направляющие островки» и мнимую «встречку» — и план перевыполняется, и собственные карманы обогащаются.

Поэтому водители едва ли не поголовно ковыряются и продолжат ковыряться в смартфонах, причем не только в пробках, но и на скоростных шоссе. Что, согласитесь, действительно очень опасно.

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На борьбу с такими «гаджетозависимыми» автолюбителями вышли сами разработчики популярных девайсов — уже с осени в «айфонах» появится функция «Не беспокоить», которая при подключении к головному устройству автомобиля будет активироваться самостоятельно, блокируя тем самым входящие сообщения, уведомления из социальных сетей и другие обновления.

Иначе говоря, дисплей мобильного устройства будет попросту отключаться. На все входящие запросы смартфон автоматически ответит, что пользователь не имеет возможности откликнуться, потому как находится за рулем.

Правда, если кому-то очень потребуется связаться с «рулевым», ему придется написать сообщение на номер абонента со словом urgent, после чего система уведомит водителя о необходимости обратить внимание на запрос.

Фото: АвтоВзгляд

Идея у «яблочников», безусловно, хорошая, да только вряд ли ее оценят многочисленные поклонники их продукции. Как же отказаться от возможности поставить «лайк» пышногрудой блондинке в Инстаграме, толкаясь по пути на работу в пробке? А «воцап», без которого иных пользователей «ломает» ничуть не хуже, чем наркоманов от героина?

Проще отказаться от самого «айфона» в пользу всем известного корейского конкурента. Тем более что последний, даже несмотря на частенько взрывающуюся батарею, не ограничивает «юзера» встроенным объемом памяти и навязыванием платных услуг. К тому же, и снимает в ряде случаев он гораздо лучше. В общем, об успехе технологического новшества Apple применительно к россиянам — бабушка на двое сказала.

Всем по смайлу.

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7 июня 2017
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