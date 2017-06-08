На одну проданную в России новую машину приходится четыре подержанных

Поэтому рост продаж новых авто на 2,6% за первые четыре месяца этого года можно смело списать на отложенный спрос и не более. Тем более, что как уже писал портал «АвтоВзгляд», основные продажи традиционно пришлись на март-апрель, что происходит в нашей стране на протяжении многих лет, несмотря ни на какие кризисы. И в ближайшие месяцы мы станем свидетелями очередных громких падений рынка, который продолжит искать пресловутое дно, даже невзирая на программу льготного автокредитования, которая в 2017 году начнет работать с большим опозданием — только с 1 июля.

Правда, не все регионы одинаково бедны. Москва, Питер и Татарстан по-прежнему отличаются от других городов и весей более высоким уровнем жизни, что сказывается и на автопредпочтениях их жителей. Так, в столице на каждые десять купленных машин приходится четыре новые. В двух других рынок новых легковых автомобилей занимает треть от общего объема.

А вот в Еврейской автономной области лишь 2% сделок приходится на новые авто, в Камчатском крае на долю новых машин приходится около 3% от всего объема рынка, в Амурской и Магаданской областях — чуть выше 3%. Правда, это объясняется тем, что в регионы Дальнего Востока по-прежнему ввозится много подержанных «тачек» из Японии.