Что чаще всего воруют из автомобилей в кризис

Фото: Вячеслав Василенко
Если вы думаете, что воришки чаще всего крадут из автомобилей оставленные в нем ноутбуки и планшетные компьютеры, то сильно ошибаетесь. Порой наживой для взломщиков становятся самые простые вещи.
Мирон Горин

Специалисты лизинговой компании UK Carlines провели любопытное исследование, выяснив, какие вещички не брезгуют стащить злоумышленники из оставленной даже на пару минут без присмотра машины.

Вы удивитесь, но самыми востребованными среди воров аксессуаров до сих пор остаются автомагнитолы. Причем не важно, штатное ли это головное устройство, либо самостоятельно установленная владельцем «шарманка». И та, и другая аудиосистемы окажутся высоко ликвидными для последующей перепродажи. А что — неужели вы откажетесь от навороченного мультимедийного комплекса для своей машины за символическую плату?

Далее в списке излюбленных преступниками «подарков судьбы» значатся сумки известных брендов. Примечательно, но речь идет не только о дамских сумочках из кожи дикобраза, но и о пакетах с покупками из элитных бутиков. Что и понятно: дорогостоящая одежда тоже пользуется стабильным спросом на всевозможных барахолках в интернете. На худой конец, почему бы на халяву не приодеться и самому.

Следующие позиции в рейтинге автокраж занимают навигаторы, видеорегистраторы и, конечно же, мобильные телефоны. Хотите заставить себя купить седьмой «айфон» вместо шестого — оставьте смартфон в автомобиле, и сей процесс ускорится вразы. Впрочем, с разбитым вдребезги окном можно столкнуться и в случае забытых в салоне машины солнцезащитных очков и обуви.

А замыкают «хит-парад» автомобильных краж колесные диски, шильдики (особенно указывающие на принадлежность траснспортного средства к спортивным модификациям) и регистрационные знаки. Последние сегодня воруют в основном для совершения другого преступления.

суд, ущерб, возмещение ущерба, кризис, угон, угоны, защита от угона, ГИБДД
14 июня 2017
566