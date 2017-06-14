Что чаще всего воруют из автомобилей в кризис

Специалисты лизинговой компании UK Carlines провели любопытное исследование, выяснив, какие вещички не брезгуют стащить злоумышленники из оставленной даже на пару минут без присмотра машины.

Вы удивитесь, но самыми востребованными среди воров аксессуаров до сих пор остаются автомагнитолы. Причем не важно, штатное ли это головное устройство, либо самостоятельно установленная владельцем «шарманка». И та, и другая аудиосистемы окажутся высоко ликвидными для последующей перепродажи. А что — неужели вы откажетесь от навороченного мультимедийного комплекса для своей машины за символическую плату?

Далее в списке излюбленных преступниками «подарков судьбы» значатся сумки известных брендов. Примечательно, но речь идет не только о дамских сумочках из кожи дикобраза, но и о пакетах с покупками из элитных бутиков. Что и понятно: дорогостоящая одежда тоже пользуется стабильным спросом на всевозможных барахолках в интернете. На худой конец, почему бы на халяву не приодеться и самому.