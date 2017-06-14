Госдума примет закон о тюремных сроках за нарушения ПДД

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, специализирующаяся на изготовлении всевозможных карательных законов, вновь обратила свое внимание на автомобилистов.
Максим Строкер

Законопроект об очередном «усилении ответственности» водителей практически готов к рассмотрению Госдумой. На этот раз речь идет о резком ужесточении наказаний за непропуск автомобилистами машин скорой помощи. Соответствующий законопроект в начале весенней сессии этого года изготовила депутат Ирина Яровая. На этот раз к ее карательному рвению примкнули в качестве соавторов более полусотни депутатов. За «воспрепятствование законной деятельности врачей», если пациенту из-за этого не был причинен вред, на нарушителя может быть наложен административный штраф в размере 4000—5000 рублей или арест на 15 суток. В случае непропуска экипажа скорой помощи водителю будет полагаться 30 000 рублей штрафа и лишение «прав» на полтора-два года.

Если же здоровью пациента был нанесен серьезный вред, то в ход пойдет новая статья Уголовного кодекса — ст. 124.1 УК — «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи». В случае причинения пациенту вреда средней тяжести, нарушителю будет полагаться штраф в размере 40 000 рублей и обязательные работы сроком до 360 часов или исправительные работы сроком до одного года. А если больной умер или получил тяжкий вред здоровью, то, по мысли Яровой и Кº, «непускальщика» надобно посадить на срок до четырех лет. Понятно, что Ирина Яровая не спроста взялась править КоАП и УК «на благо» автовладельца. Резонансный ролик с Камчатки, где врачам скорой позарез нужно было именно проехать, а не пройтись пешочком 15 метров до подъезда, где умирал молодой человек, не зря по всем телеканалам крутили.

i474.ru

Остается ждать не менее резонансного видео из кабины пожарной машины — чтобы у депутатов появилось желание принять «поправки о воспрепятствовании» еще и для машин МЧС. Уже сейчас ясно, что «административная составляющая» поправок будет нерабочей. Просто потому, что лишить «прав» у нас может лишь суд — на основании протокола о правонарушении, составленном лично полицейским. Лишь по записи видеорегистратора, стоящего на «скорой», это невозможно. В противном случае, под лишение «прав» за непропуск машин экстренных служб у нас и сейчас ежедневно попадали бы десятки и сотни водителей — тех, кого угораздило оказаться в глухой стоячей пробке перед капотом «скорой».

Ведь нынешняя редакция УК грозит за «непредоставление» дороги машине с «мигалкой» лишение водительского удостоверения на 1—3 месяца. «Мертворожденность» административного наказания для «непропускальщиков» говорит о том, что у полиции появится возможность и огромный соблазн заняться их уголовным преследованием. Ведь для открытия уголовного дела видеозаписи с регистратора более чем достаточно. А доказать при должном желании причинение хоть какого-то вреда здоровью пациента из-за опоздания скорой на пару минут всегда можно будет. Вот и получается, что за непропуск скорой, даже невольный, с подачи Госдумы на автомобилистов будут заводить исключительно уголовные дела.

превышение скорости, лишение прав, водительское удостоверение, госдума, КоАП
14 июня 2017
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