Госдума примет закон о тюремных сроках за нарушения ПДД

Законопроект об очередном «усилении ответственности» водителей практически готов к рассмотрению Госдумой. На этот раз речь идет о резком ужесточении наказаний за непропуск автомобилистами машин скорой помощи. Соответствующий законопроект в начале весенней сессии этого года изготовила депутат Ирина Яровая. На этот раз к ее карательному рвению примкнули в качестве соавторов более полусотни депутатов. За «воспрепятствование законной деятельности врачей», если пациенту из-за этого не был причинен вред, на нарушителя может быть наложен административный штраф в размере 4000—5000 рублей или арест на 15 суток. В случае непропуска экипажа скорой помощи водителю будет полагаться 30 000 рублей штрафа и лишение «прав» на полтора-два года.

Если же здоровью пациента был нанесен серьезный вред, то в ход пойдет новая статья Уголовного кодекса — ст. 124.1 УК — «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи». В случае причинения пациенту вреда средней тяжести, нарушителю будет полагаться штраф в размере 40 000 рублей и обязательные работы сроком до 360 часов или исправительные работы сроком до одного года. А если больной умер или получил тяжкий вред здоровью, то, по мысли Яровой и Кº, «непускальщика» надобно посадить на срок до четырех лет. Понятно, что Ирина Яровая не спроста взялась править КоАП и УК «на благо» автовладельца. Резонансный ролик с Камчатки, где врачам скорой позарез нужно было именно проехать, а не пройтись пешочком 15 метров до подъезда, где умирал молодой человек, не зря по всем телеканалам крутили.