В воскресенье 18 июня риск попасть в аварию очень высок

При этом астрологические рекомендации эксперта порталов «АвтоВзгляд» и WomanHit мастера китайской астрологии и фэн шуй Жанна Вэй. помогут вам не тратить время впустую там, где сегодня горит красный свет — о нем предупреждают оценки «единица» или «два» по нашей пятибалльной шкале. Оценки «четыре» или «пять» говорят о том, что отмеченные ими дела будут идти гладко, без сучка и задоринки. «Троечка» же, как всегда, дает вам право выбора, но в любом случае предупреждает об осторожности в принятии решений.

14 июня, среда – сегодня вам может показаться, что вы управляете всем, однако на деле вы только подчиняетесь случаю и плывете по течению. Как говорил Шекспир: «Кто ничего не ждет, никогда не будет разочарован» — будьте скромнее в своих ожиданиях в эту среду. Внимание водителей — «2»; аварийность — «2»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «3»; продажа — «2».

15 июня, четверг – не стоит сегодня отправляться в дальние путешествия, встречаться с важными людьми, принимать решения по глобальным вопросам — в общем, не заплывайте за буйки, и не встретите акулу. Внимание водителей — «2»; аварийность — «2»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «3»; продажа — «3».

16 июня, пятница – сегодня, наконец, можно решать все важные и отложенные в долгий ящик дела, единственным исключением являются продажи — с ними нужно повременить. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «5»; покупка — «5»; продажа — «2».

17 июня, суббота – день со спокойной, размеренной энергетикой. Чем больше планов вы на него составите, тем больше сможете осуществить. Внимание водителей — «5»; аварийность — «5»; начало путешествий — «5»; обращение в официальные инстанции — «5»; покупка — «5»; продажа — «4».

18 июня, воскресенье – ваше раздражение и неожиданные реакции других водителей могут омрачить ваш день за рулем сегодня. Старайтесь сами не провоцировать конфликты на дороге. Внимание водителей — «3»; аварийность — «2»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажа — «3».