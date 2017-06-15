Почти половина водителей готова драться на дороге

Кулачные бои не поделивших дорогу автовладельцев — событие достаточно частое и, как правило, поведение хотя бы одного из участников потасовки сложно назвать адекватным. Практически любой нормальный автолюбитель рискует в какой-то момент оказаться объектом агрессии «организма» с подобной умственной организацией. Неадеквату может показаться, что его кто-то «подрезал» при перестроении, недостаточно быстро уступил дорогу, помешал залихватскому обгону и т. п. Вменяемый человек пожмет плечами и дальше поедет, а придурок в «отместку» может начать оттормаживать машину мнимого обидчика, провоцировать ДТП, да и драку устроить может.

Вот мы и решили выяснить у наших читателей, как они себя поведут в подобной ситуации, когда на дороге от вас чего-то хочет какой-то агрессивный «бабуин», а уехать от него никакой возможности? В опросе, организованном на сайте «АвтоВзгляд», приняли участи 5500 читателей. В ходе него выяснилось, что применить тем или иным образом силу для урезонивания агрессора готова почти половина проголосовавших. 34% из общего числа водителей сообщили, что не задумываясь применят против потенциального противника кулаки и подручные средства наподобие «монтировки». Еще 10% опрошенных, как выяснилось, возит с собой для подобных случаев баллончик со слезоточивым газом. И не постесняется охладить порыв неадеквата, распылив «перец» ему в лицо.