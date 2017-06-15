Почти половина водителей готова драться на дороге

Довольно часто мы видим и в видеороликах из интернета, и своими глазами, как водители выясняют отношения на кулаках. Редакция «АвтоВзгляд» заинтересовалась этим явлением и решила узнать, как в подобной ситуации поведут себя наши читатели.
Максим Строкер

Кулачные бои не поделивших дорогу автовладельцев — событие достаточно частое и, как правило, поведение хотя бы одного из участников потасовки сложно назвать адекватным. Практически любой нормальный автолюбитель рискует в какой-то момент оказаться объектом агрессии «организма» с подобной умственной организацией. Неадеквату может показаться, что его кто-то «подрезал» при перестроении, недостаточно быстро уступил дорогу, помешал залихватскому обгону и т. п. Вменяемый человек пожмет плечами и дальше поедет, а придурок в «отместку» может начать оттормаживать машину мнимого обидчика, провоцировать ДТП, да и драку устроить может.

Вот мы и решили выяснить у наших читателей, как они себя поведут в подобной ситуации, когда на дороге от вас чего-то хочет какой-то агрессивный «бабуин», а уехать от него никакой возможности? В опросе, организованном на сайте «АвтоВзгляд», приняли участи 5500 читателей. В ходе него выяснилось, что применить тем или иным образом силу для урезонивания агрессора готова почти половина проголосовавших. 34% из общего числа водителей сообщили, что не задумываясь применят против потенциального противника кулаки и подручные средства наподобие «монтировки». Еще 10% опрошенных, как выяснилось, возит с собой для подобных случаев баллончик со слезоточивым газом. И не постесняется охладить порыв неадеквата, распылив «перец» ему в лицо.

Как вы поступите, столкнувшись на дороге с агрессивным неадекватом, нападающим на вас и машину?

  • Запрусь в авто и вызову полицию.
    32%
  • Встречу его перцовым баллончиком, который всегда вожу с собой.
    10%
  • Попытаюсь урезонить его монтировкой.
    34%
  • Постараюсь решить конфликт словами.
    24%
Время проведения опроса: 01.06.2017 – 08.06.2017

Почти треть участников голосования выбрали тактику делегирования своей возможности пообщаться с нападающим представителям власти. 32% ответивших сообщили, что их выбор — запереться в машине и вызвать полицию на место дорожной «разборки». Даже при наличии риска остаться в процессе ожидания разбитыми фарами и помятыми кузовными элементами, на которых сорвет свою ярость распоясавшийся псих. Хотя, если предположить, что с ответившие так в большинстве своем — дамы, то, пожалуй подобную линию поведения можно назвать верной.

Например, дочка небезызвестного политолога Георгия Бовта Полина в подобной ситуации, как писал портал «АвтоВзгляд», открыла окно и принялась пререкаться со скандалящим оппонентом. Хотя поводом для конфликта стала, судя по всему, ее неуклюжие попытки припарковаться на выезде из двора. В результате перепалки в открытое окно ее VW Polo возмущенный автомобилист высыпал пакет с мусором, добытый на ближайшей помойке. Возвращаясь же к нашему опросу, скажем, что он показал: почти четверть опрошенных — 24% — уверены в своих выдающихся дипломатических данных. Они считают, что в состоянии остановить и утихомирить настроенного на драку агрессора с помощью словесных интервенций.

безопасность дорожного движения
15 июня 2017
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