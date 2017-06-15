Президент России удивился росту авторынка в стране

Президент выразил уверенность, что Россия перешла к периоду роста, а значит нужно поднимать производительность труда и увеличивать число рабочих мест.

Наблюдается рост инвестиций, золотовалютных резервов ЦБ, продаж недвижимости и автомобилей, а уровень инфляции при этом падает до рекордно низкого уровня, — отметил г-н Путин.

Говоря об авторынке, стоит добавить, что в период с января по май этого года в России было реализовано 557 449 машин, а это на 5,1% больше, чем годом ранее.

По итогам мая лидером продаж по-прежнему остается LADA — изделиями Волжского автозавода обзавелись немногим больше 25 000 человек. Далее идут корейские KIA с показателем 15 121 реализованных авто и Hyundai, чья продукция разошлась тиражом без малого в 12 000 единиц.