Московское такси поголовно пожелтеет в 2018 году

— На сегодняшний день в Москве выдано 82 тысяч разрешений на таксомоторную деятельность. Рынок такси становится все более легальным. Согласно нашим расчетам, 1 июля 2018 года закончится срок действия последнего разрешения на не желтый автомобиль, В настоящее время в Москве работают более 34 тысяч такси с желтым кузовом, — заявил агентству ТАСС заместитель мэра Максим Ликсутов.

В 2011 году разрешений было выдано чуть больше 12 тысяч. К настоящему времени рынок заметно вырос, лицензии имеют более 1 тысячи юридических лиц и более 6,4 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что с 1 июня 2017 года вступил в силу закон, обязывающий водителей управлять транспортными средствами только с российскими национальными водительскими удостоверениями. В первую очередь он ударил по нелегальным водителям, в том числе и таксистам.

— Водители, которые намерены продолжить честно работать на рынке таксомоторных услуг, должны будут пересдать на российские права. Это, прежде всего, скажется на легальности и безопасности перевозок, это приоритетное требование, которое департамент транспорта предъявляет ко всем участникам рынка пассажирских перевозок, — сказал Ликсутов.