На каких автомобилях ездят российские футболисты

Василий Березуцкий
Излюбленное средство передвижения защитника сборной России — удлиненный немецкий седан Audi A8 L. Под капотом автомобиля прячется могучий 12-цилиндровый двигатель объемом 6,3 литра мощностью 500 «жеребцов». Благодаря ему пятиметровая машина разменивает первую сотню всего за 4,6 секунды. Правда, футболист ЦСКА не стал ограничиваться базовым исполнением «колец», и навернул их эффектным дизайнерским пакетом, не забыв при этом про исчерпывающий набор новомодных опций. В итоге А8 Василия Березуцкого потянула более, чем на 10 000 000 рублей.