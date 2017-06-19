На каких автомобилях ездят российские футболисты

Сергей Игнашевич

Защитник нашей сборной тоже питает нежные чувства к советскому автопрому. В коллекции футболиста ЦСКА есть ярко-красный ВАЗ 2101 с родными колпаками, бамперами и даже щетками стеклоочистителей. По некоторым данным, автомобиль в идеальном состоянии был найден спортсменом в пригороде Челябинска. Кроме того, не брезгует Сергей и немецким премиумом. В его гараже нашел себе место баварский BMW X5 M с обвесом и стайлинг-пакетом от одного из известных тюнинг-ателье. А в прошлом году за участие в рекордном количестве матчей в составе национальной сборной Российский футбольный союз подарил Игнашевичу новенький Volkswagen Touareg R-Line.