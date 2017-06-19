На каких автомобилях ездят российские футболисты

Фото: Вячеслав Василенко, Инстаграм, Porsche
Судя по профессиональным успехам российских футболистов, бегать с мячом они не очень-то любят, зато кутить, носить брендовую одежду и ездить на дорогостоящих элитных иномарках — еще как. Причем автомобили наших спортсменов ничем не уступают навороченным «тачкам» куда более успешных западных коллег, а в ряде случаев даже превосходят их. Впрочем, судите сами.
Вячеслав Василенко

Василий Березуцкий

Излюбленное средство передвижения защитника сборной России — удлиненный немецкий седан Audi A8 L. Под капотом автомобиля прячется могучий 12-цилиндровый двигатель объемом 6,3 литра мощностью 500 «жеребцов». Благодаря ему пятиметровая машина разменивает первую сотню всего за 4,6 секунды. Правда, футболист ЦСКА не стал ограничиваться базовым исполнением «колец», и навернул их эффектным дизайнерским пакетом, не забыв при этом про исчерпывающий набор новомодных опций. В итоге А8 Василия Березуцкого потянула более, чем на 10 000 000 рублей.

Александр Кокорин

Форвард «Динамо» тоже является поклонником машин ингольштадтской марки. В его гараже имеется «горячий» Audi R8 Coupe c мотором о 610 «скакунах», позволяющим ускоряться до заветной сотни за 3,2 секунды и развивать предельные 330 км/ч. Цена автомобиля начинается с отметки в 11 200 000 рублей. Впрочем, есть в автопарке «динамовца» и кое-что покруче. Как вам, к примеру, итальянский суперкар Lamborghini Aventador LP 720−4 50 Anniversario? А для выезда на природу Кокорин предпочитает «Гелендваген», да не простой, а G65 AMG с дополнительным тюнингом от Mansory. Примерная стоимость этого внедорожника — 75 000 000 рублей.

Игорь Акинфеев

Капитан команды ЦСКА летом передвигается на «заряженном» родстере Mercedes-AMG SL 65, в моторном отсеке которого живет табун из 630 «лошадей», ускоряющих автомобиль ценой немногим меньше 17 000 000 рублей до 100 км/ч за четыре секунды. Помимо прочего, у вратаря российской сборной имеется Audi R8. А не так давно Игорь присматривался к новому поколению британского «проходимца» Land Rover Discovery 5. Причем к специальному изданию First Edition с эксклюзивными элементами декора и вкусными «плюшками». Видимо, машина за 7 000 000 рублей понадобилась футболисту для покатушек в зимнее время года.

Олег Иванов

Заслуженный мастер спорта России тоже не брезгует «люксовыми» автомобилями. В его коллекции присутствуют эффектный и шустрый BMW X6 M, «подогретый» Audi S6 с красивыми регистрационными знаками «777» и Mercedes-AMG G63. Последний — с учетом индивидуальных предпочтений футболиста — оценивается по меньшей мере в 12 000 000 рублей. А недавним приобретением Олега стал лифтбэк Audi RS7 с 605-сильным мотором под капотом, который он любезно подарил своей жене.

Андрей Аршавин

Экс-капитан сборной России по футболу выбрал для себя немецкий Porsche Panamera Turbo Executive с пакетом Sport Chrono по цене без малого 12 000 000 рублей. В автомобиле установлен двигатель мощностью 550 сил, что позволяет ему преодолевать порог в 100 км/ч за 3,7 секунды. Спортсмена неоднократно видели прохватывающим на престижной иномарке по ночному Санкт-Петербургу, причем с явным нарушением скоростного режима. Помимо прочего, в автопарке Аршавина были замечены кабриолет BMW 6-й серии, кроссоверы BMW X5 и Audi Q7.

Роман Павлюченко

Один из лучших игроков российской сборной не хуже других знает толк в элитных «тачках». Доказательством тому — красующийся в его гараже белоснежный Porsche Panamera Turbo с не менее красивыми номерами «Е055ЕЕ777». Впрочем, это не единственная машина, которой может похвастать футболист. Бывший форвард не смог остаться равнодушным к японскому кроссоверу Infiniti QX70 S и итальянскому 560-сильному суперкару Lamborghini Gallardo. Цена последнего «пляшет» вокруг 15 000 000 рублей.

Денис Глушаков

Центральный полузащитник и по совместительству капитан столичного «Спартака» не скрывает своей любви к премиальной марке Porsche так же, как и к игре в гольф. Любимым «конем» в повседневной жизни для Дениса является Porsche Cayenne Turbo S — cамый быстрый до появления Bentley Bentayga серийный кроссовер на планете. Автомобиль, вооруженный мотором мощностью 570 л. с., позволяет достигать первой сотни за 4,1 секунды, и выдавать при этом максимальные 284 км/ч. Кстати, поговаривают, что лидер «красно-белых» недавно заезжал в один из московских автосалонов, где с интересом тестировал Bentayga.

Павел Мамаев

Полузащитник российской сборной любит путешествовать по миру вместе с женой и двумя детишками на своих автомобилях. Среди них, пожалуй, стоит выделить Lamborghini Aventador по цене 18 000 000 рублей, а также парочку «Мерседесов» — S-класса и AMG G63 от Brabus. Особой любовью у семьи Мамаевых пользуются восстановленные до первозданного вида советские машины. Ради удовольствия Павел не прочь прокатиться на ГАЗ-2410 «Волга».

Сергей Игнашевич

Защитник нашей сборной тоже питает нежные чувства к советскому автопрому. В коллекции футболиста ЦСКА есть ярко-красный ВАЗ 2101 с родными колпаками, бамперами и даже щетками стеклоочистителей. По некоторым данным, автомобиль в идеальном состоянии был найден спортсменом в пригороде Челябинска. Кроме того, не брезгует Сергей и немецким премиумом. В его гараже нашел себе место баварский BMW X5 M с обвесом и стайлинг-пакетом от одного из известных тюнинг-ателье. А в прошлом году за участие в рекордном количестве матчей в составе национальной сборной Российский футбольный союз подарил Игнашевичу новенький Volkswagen Touareg R-Line.

Динияр Билялетдинов

Футбольный полузащитник в плане автопредпочтений тоже не отстает от своих коллег по цеху. Пожалуй, самой простенькой среди его машин можно назвать кроссовер BMW X6 M с ценой под 8 000 000 рублей. Куда больший интерес вызывают скомпонованный по спецзаказу Porsche 911 Carrera 4 GTS и «разгоряченный» Nissan GT-R. Если «немец» со своими 450 «конями» до 100 км/ч «выстреливает» за 3,6 секунды, то японское 555-сильное спорткупе аналогичное упражнение совершает за минимальные 2,8 секунды.

Вот бы поучились наши футболисты точности маневров и скорости движений у собственных автомобилей — цены бы им не было!

дилеры, кризис, седан, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы, купить машину
19 июня 2017
1705