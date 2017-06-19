Патриарх Кирилл призвал священников отказаться от «Мерседесов»

Что примечательно, Кирилл попросил представителей духовенства не передвигаться даже на тех машинах, которые достались им в дар от прихожан, но принимать подобные подарки он не запретил.

Как сообщает РИА «Новости», Патриарх Московский и всея Руси уверен: современный автопром достиг такого уровня, что машины среднего класса являются довольно безопасными и комфортными.

Правда, сам он изменять традициям езды на заморском премиуме не стал — для повседневных нужд священник использует удлиненный Mercedes-Benz S-Class Pullman, да еще и с бронированным кузовом. А что — на Бога надейся, а сам не плошай. В качестве машин сопровождения в православном кортеже задействованы роскошные американские внедорожники Cadillac Escalade.