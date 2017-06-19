В Дубае можно приобрести номерной знак с датой рождения

Так, жители Дубая получили возможность приобрести пятизначные «номера», напоминающие о каких-либо важных событиях в жизни: будь то, к примеру, год рождения, свадьбы или даже развода. По цене в 1620 дирхам, что по нынешнему курсу равняется 25 500 рублей, клиентам предлагаются таблички с номерами от 1967 до 2017. При этом обзавестись специальными номерными знаками довольно просто — достаточно воспользоваться официальным сайтом или же мобильным приложением.

– Предлагая выбор персонализированных автомобильных номеров с важными датами, мы планируем повысить уровень удовлетворенности своих клиентов, — приводит слова Султана Аль Марзуки, главы Дубайского дорожно-транспортного ведомства, местное издание Khaleej Times.