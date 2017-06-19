В Дубае можно приобрести номерной знак с датой рождения

Фото: www.khaleejtimes.com
Власти Дубая запустили уникальный проект, получивший название «Памятные даты на номерном знаке вашей машины». По мнению авторов идеи, эта необычная услуга непременно порадует автомобилистов.
Виктория Базылева

Так, жители Дубая получили возможность приобрести пятизначные «номера», напоминающие о каких-либо важных событиях в жизни: будь то, к примеру, год рождения, свадьбы или даже развода. По цене в 1620 дирхам, что по нынешнему курсу равняется 25 500 рублей, клиентам предлагаются таблички с номерами от 1967 до 2017. При этом обзавестись специальными номерными знаками довольно просто — достаточно воспользоваться официальным сайтом или же мобильным приложением.

– Предлагая выбор персонализированных автомобильных номеров с важными датами, мы планируем повысить уровень удовлетворенности своих клиентов, — приводит слова Султана Аль Марзуки, главы Дубайского дорожно-транспортного ведомства, местное издание Khaleej Times.

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19 июня 2017
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