Цены на бензин резко подскочили в Крыму

Как сообщает «Коммерсантъ», глава Крыма Сергей Аксенов поручил региональному министерству топлива и энергетики проверить обоснованность роста цен на топливо. — Продавцы топлива повысили цену необоснованно, на мой взгляд. Завтра у меня будет предварительный доклад на эту тему. Коллеги из прокуратуры тоже работают,— заявил он. Далее чиновник заверил, что не допустит спекуляции, и к вечеру правительство полуострова уже выработает план действий.

Цена бензина в Крыму уже долгое время держится на куда более высоком уровне, чем в целом по России. Так, литр Аи-95 в Симферополе в середине июня стоил 45,11 рублей, в Севастополе — 42,34 рублей. Таким образом, за май месяц он подорожал примерно на 60 копеек, а с начала года — где-то на 1,5 «целковых».

Кстати, Министерство республики считает, что из-за расходов на логистику цена бензина на полуострове должна быть на 3 рубля выше, чем в соседнем Краснодарском крае. Впрочем, юрист Александр Талипов считает, что повышение цены из-за парома вполне можно было компенсировать за счет использования Феодосийской нефтебазы, которая сейчас простаивает. «Один танкер мог бы покрыть потребности Крыма в топливе на несколько недель»,— считает он.