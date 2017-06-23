Пять менеджеров Volkswagen объявлены в розыск

Как сообщает немецкая газета Suddeutsche Zeitung, американские власти намерены привлечь к ответственности когда-то занимавших высокие должности сотрудников за мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору. Кроме того, топ-менеджеры нарушили требования правительства страны в области охраны окружающей среды, за что им также предстоит ответить перед судом.

Напомним, что в начале этого года правоохранительные ограны Соединенных Штатов задержали во Флориде еще одного участника сговора — бывшего руководителя отдела по соблюдению нормативных требований СШA компании Volkswagen Оливера Шмидта. И если суду удастся доказать его вину, ему грозит пожизненное заключение.