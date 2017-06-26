Госчиновник-стритрейсер удалил видео своих скандальных заездов

Пользователи соцсетей обнаружили в спаянном коллективе администрации подмосковного города Клин на редкость наглого стритрейсера. Все началось с того, что некий mike223 публиковал в интернете видеоролики, на которых его машина разгонялась до скоростей 270—300 км/час на шоссе. Наиболее возмутительным выглядит «кино», где авто чиновника на Ленинградском шоссе в границах города Солнечногорск набирает скорость свыше 200 км/ч прямо перед камерой автоматической фиксации, стоящей на выезде из населенного пункта.

Наглых стритрейсеров из числа «золотой молодежи» хватает. И особо тупые из них регулярно публикуют видео, где запечатлены их подвиги. Однако персонаж под ник-неймомм mike223 переплюнул даже их, неоднократно «засветив» госномера своей машины, машину жены и свой «скромный» коттедж.

По госномеру х313хх 190 на белой BMW 7-er «поклонники творчества» самопровозглашенного стритрейсера идентифицировали его как 37-летнего Михаила Исакова — начальника судебного отдела администрации Клинского муниципального района Подмосковья!