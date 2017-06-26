Госчиновник-стритрейсер удалил видео своих скандальных заездов

Кадры вопиющих нарушений ПДД привлекли внимание пользователей соцсетей. После того как граждане идентифицировали злостного стритрейсера как муниципального юриста подмосковного Клина и массово высказали ему свое порицание, аккаунты нашедшего славу чиновника были спешно удалены.
Максим Строкер

Пользователи соцсетей обнаружили в спаянном коллективе администрации подмосковного города Клин на редкость наглого стритрейсера. Все началось с того, что некий mike223 публиковал в интернете видеоролики, на которых его машина разгонялась до скоростей 270—300 км/час на шоссе. Наиболее возмутительным выглядит «кино», где авто чиновника на Ленинградском шоссе в границах города Солнечногорск набирает скорость свыше 200 км/ч прямо перед камерой автоматической фиксации, стоящей на выезде из населенного пункта.

Наглых стритрейсеров из числа «золотой молодежи» хватает. И особо тупые из них регулярно публикуют видео, где запечатлены их подвиги. Однако персонаж под ник-неймомм mike223 переплюнул даже их, неоднократно «засветив» госномера своей машины, машину жены и свой «скромный» коттедж.

По госномеру х313хх 190 на белой BMW 7-er «поклонники творчества» самопровозглашенного стритрейсера идентифицировали его как 37-летнего Михаила Исакова — начальника судебного отдела администрации Клинского муниципального района Подмосковья!

Когда эта пикантная информация получила огласку в интернете после публикации на канале 360°, масса пользователей Сети не поленилась, и высказала все, что думает о личности и поведении на дороге г-на Михаила Исакова на его страничках в разных соцсетях. Поначалу их владелец отбрехивался от комментаторов фразами в духе «вы мне завидуете, лошки».

Затем, видимо, сообразил, что слава о его похождениях на дороге окончательно вышла из-под контроля — пользователи стали выдвигать ядовитые предположения об источниках приобретения роскошного коттеджа и как минимум двух многомиллионных авто одним из рядовых чиновников муниципального уровня. После этого все аккаунты Михаила Исакова в соцсетях стали стремительно исчезать. Подобная участь вскоре постигла и интернет-странички, принадлежащие его супруге.

В заключение скажем, что зафиксированные с помощью автоматических камер превышения скорости свыше 80 км/ч грозят штрафами в размере 5000 рублей. Попадись их автор патрулю ДПС, перед ним маячило бы лишение «прав» на шесть месяцев.

Однако этого рода неприятности, судя по всему, на данный момент гражданина Исакова волнуют в последнюю очередь. Из-за своих художеств на дороге, а точнее — за неуемное тщеславие, клинский муниципальный юрист вполне может лишиться теплого местечка работы, а к истории происхождения его материального благосостояния возникнет профессиональный интерес у правоохранителей.

превышение скорости, штрафы, лишение прав
26 июня 2017
466