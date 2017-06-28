Стритрейсерша Багдасарян пожаловалась Путину

Скандально известная «гонщица на Gelandewagen» Мара Багдасарян лично ходила «бить челом» в администрацию Президента России. «Мы подали жалобу на действия судьи и приставов. Нам угрожают, говорят, что Мару арестуют в любом случае», — пояснил действия подзащитной адвокат Мары Багдасарян Давид Кемулария. Осенью прошлого года стритрейсерша «засветилась» в уголовном деле по поводу «гонок на Гелендвагене» в качестве свидетеля. Параллельно она опубликовала на одной из своих страничек в сети обвинения в вымогательстве со стороны неких высших офицеров МВД.

Вскоре после этого поступка внезапно выяснилось, что девушка накопила около полусотни неоплаченных квитанций за нарушения ПДД в связи с чем ее принялись тщательно судить за каждый из них и в итоге приговорили к сотням часам исправительных работ. Параллельно прокуроры в судебном порядке добились для Мары пожизненного лишения водительского удостоверения по медицинским показаниям. А в понедельник, 26 июня, судебные приставы составили в отношении стритрейсерши очередной протокол за прогул исправительных работ. Этот акт стал, видимо, для недалекой стртрейсерши последней каплей в непрерывном потоке административно-судебного «троллинга» со стороны правоохранительной системы и вынудил ее за защитой от несправедливости «кинуться в ноги царю-батюшке».