Будет ли эксгумировано тело «пьяного мальчика», сбитого машиной в Балашихе

– Когда появился результат анализа крови мальчика якобы с наличием в ней алкоголя, я понял, что акцент смещается, все стали обсуждать, пьяный был ребенок или нет, а виновница ДТП уже где-то в стороне. По логике адвоката обвиняемой понятно, для чего это делалось: якобы мальчик сам упал под колеса. А почему упал? Якобы был алкоголь, — возмущенно прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» свою позицию Сергей Миронов. — Этот бред мы обязательно раскроем. Я буду помогать семье Шимко, чтобы не бросали тень на эту семью. Люди потеряли ребенка, а их еще долбят, мол, у вас ребенок пьяный! Я направил официальные обращения с просьбой провести эксгумацию, чтобы раз и навсегда эту бредовую идею о «пьяном мальчике» забыть!..

Любопытно, что свои депутатские запросы господам Колокольцеву и Бастрыкину народный избранник отправил не по своей инициативе, а по просьбе отца мальчика, обратившегося к нему за помощью. То есть об излюбленном нашими депутатами самопиаре речи тут, по всей видимости, не идет. В свою очередь Роман Шимко обратился к Миронову потому, что сам до сих пор не признан потерпевшим и не имеет соответствующих процессуальных прав, чтобы заявлять какие-то ходатайства.

И это обстоятельство лишний раз свидетельствует о том, что в деле что-то нечисто. Так же это косвенно подтверждает и тот факт, что достоверных данных о наличии алкоголя в организме погибшего ребенка нет до сих пор. И даже более того.