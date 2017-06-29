Будет ли эксгумировано тело «пьяного мальчика», сбитого машиной в Балашихе

Фото из соцсетей
На новый виток пошло дело Алеши Шимко, сбитого недавно в подмосковной Балашихе машиной. Так, сегодня лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов потребовал у министра внутренних дел страны и руководителя СК РФ инициировать эксгумацию тела погибшего ребенка для проведения дополнительной судебно-медицинской экспертизы.
Александр Ростарчук

– Когда появился результат анализа крови мальчика якобы с наличием в ней алкоголя, я понял, что акцент смещается, все стали обсуждать, пьяный был ребенок или нет, а виновница ДТП уже где-то в стороне. По логике адвоката обвиняемой понятно, для чего это делалось: якобы мальчик сам упал под колеса. А почему упал? Якобы был алкоголь, — возмущенно прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» свою позицию Сергей Миронов. — Этот бред мы обязательно раскроем. Я буду помогать семье Шимко, чтобы не бросали тень на эту семью. Люди потеряли ребенка, а их еще долбят, мол, у вас ребенок пьяный! Я направил официальные обращения с просьбой провести эксгумацию, чтобы раз и навсегда эту бредовую идею о «пьяном мальчике» забыть!..

Любопытно, что свои депутатские запросы господам Колокольцеву и Бастрыкину народный избранник отправил не по своей инициативе, а по просьбе отца мальчика, обратившегося к нему за помощью. То есть об излюбленном нашими депутатами самопиаре речи тут, по всей видимости, не идет. В свою очередь Роман Шимко обратился к Миронову потому, что сам до сих пор не признан потерпевшим и не имеет соответствующих процессуальных прав, чтобы заявлять какие-то ходатайства.

И это обстоятельство лишний раз свидетельствует о том, что в деле что-то нечисто. Так же это косвенно подтверждает и тот факт, что достоверных данных о наличии алкоголя в организме погибшего ребенка нет до сих пор. И даже более того.

Фото из соцсетей

Сегодня следствие вдруг заговорило о том, что установить наличие этилового спирта в образцах крови погибшего, оставшихся на сиденье сбившего его авто, спустя два месяца не представляется возможным.

То есть будем руководствоваться только тем материалом, что остался в пробирке. Между тем, эксперты портала «АвтоВзгляд» уверены, что при сегодняшнем развитии технологий и оборудования подобные утверждения выглядят как минимум нелепо. Но раз уж официальная позиция такова, то подтвердить или опровергнуть выводы первой экспертизы может только эксгумация трупа — здесь г-н Миронов прав.

Напомним, что трагедия произошла еще 23 апреля и — что столь же подозрительно — полиция больше месяца не возбуждала уголовное дело по этому факту. А когда он все-таки было возбуждено вдруг выяснилось, что в крови 6-летнего мальчика плещется алкоголь в значениях 2,7 промилле. Иначе говоря, пацан где-то успел выпить пару бутылок пива или 50—60 граммов водки. Во что тот же Сергей Миронов не верит категорически.

Впрочем, на наш взгляд, сегодня дело все-таки не в том — был ли ребенок пьян или нет. В первую очередь надо установить все обстоятельств аварии. В частности, с какой скоростью ехала предполагаемая виновница ДТП и имела ли возможность затормозить, когда на проезжую часть выбежал ребенок. Ведь если выяснится, что ПДД гражданка не нарушала, то вопрос о состоянии погибшего большого значения уже иметь не будет. А уже если нарушала — то и подавно…

суд, произвол ГАИ, авария, ДТП
29 июня 2017
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