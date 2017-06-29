Системе «Платон» дали чрезвычайные права по контролю за деньгами дальнобойщиков

И делают это очень просто. Дело в том, что учет и контроль проезжающих «Платон» ведет двумя способами: через продажу дальнобойщикам так называемой маршрутной карты, благодаря которой деньги с них списываются автоматически, или на оснований данных бортового устройства. Последнее водители устанавливают самостоятельно и имеют возможность в любой момент отключить его. Что регулярно и делают, активируя устройство лишь перед пунктами контроля, о расположении которых прекрасно знают. При чем в подобные игры с фискальной системой, по данным портала «АвтоВзгляд», играет 85% перевозчиков и только 15% покупают карты.

Понятно, что владельцам «Платона» очень обидно терять миллиарды рублей, подаренные, по сути, им государством и они пролоббировали принятие правительственного постановления, согласно которому получили право «восстанавливать» пройденный конкретным транспортным средством маршрут, сопоставляя координаты всех точек, где бортовое устройство было включено.

При этом, правда, совершенно не ясно, насколько справедливым будет эта «реставрация». Ведь выключив прибор в точке «А», водитель мог свернуть с федеральной трассы и добираться до точки «В» проселочными дорогами. Однако ему безальтернативно вменят езду именно по федералкам и безакцептно спишут необходимую сумму. Сбор доказательств постановлением правительства №731, уже вступившем в силу, не предусмотренно.

И легко предсказать, к чему приведет это решение: новая волна массовых протестных акций водителей и владельцев фур не за горами. И это, на минуточку, в преддверии неумолимо надвигающихся выборов Президента РФ.