На сколько оштрафуют за вождение автомобиля в шлепанцах

– Вас могут оштрафовать по общему обвинению в «отсутствии надлежащего контроля над транспортным средством», если полицейский остановит за ошибки в управлении автомобилем, — объясняет представитель «Королевского клуба автомобилистов» Саймон Уильямс. — Вы всегда должны иметь возможность применить достаточную для торможения силу, а в случае со шлепанцами или босыми ногами это может стать проблемой.
Действительно во многих европейских странах, в том числе в Великобритании, Германии и Италии, предусмотрены серьезные штрафы за вождение в ненадлежащей обуви. Так, если вы планируете в обозримом будущем отправится во Францию или Испанию и передвигаться там на автомобиле, не забудьте сразу положить в багажник «сменку». За управление машиной во «вьетнамках» придется отдать 90 евро французским полицейским, в то время как испанские выпишут штраф уже как минимум на 200 евро.