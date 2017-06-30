На сколько оштрафуют за вождение автомобиля в шлепанцах

Согласно результатам исследования компании Ford, свободно сидящая на ноге обувь увеличивает общее время торможения в среднем на 0,13 секунды. То есть при скорости в 95 км/ч тормозной путь удлинится на 3,5 метра. А на переброс ступни с педали газа на педаль тормоза в шлепанцах требуется порядка 0,04 секунды — это в два раза медленнее, чем, к примеру, в обуви с клиновидным каблуком. Кроме того, не стоит садиться за руль в сапогах и горных ботинках на толстой подошве.

Подводя итог, «Королевский автомобильный клуб» рекомендует выбирать легкую обувь с нескользящей подошвой не толще 10 мм, которая не ограничивает движение голеностопного сустава, но при этом не спадает с ноги и не задевает соседние педали.

К слову сказать, опрос российских автомобилистов показал, что 48% водителей предпочитают удобную обувь, в частности кеды и кроссовки. Еще 32,9% респондентов считают тебя асами вождения — они никогда не обращают внимание на свои «ботиночки», садясь за руль.13,2% опрошенных признались, что любят «порулить» в шлепанцах, а еще 5,7% россиян предпочитают и вовсе обувь снимать — якобы, так лучше чувствуются педали, да и ноги не устают.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» совместно с программой «Минтранс» телеканала «РенТВ» провел свой любопытный эксперимент. Его участникам предстояло выполнить упражнение «змейка» и заехать в гараж задним ходом, будучи обутыми в туфли на 10-сантиметровом каблуке, валенки, а также сухие и мокрые «шлепки». Что из этого получилось — можно посмотреть здесь.