На сколько оштрафуют за вождение автомобиля в шлепанцах

Фото: Ford
О необходимости выбирать правильную обувь для вождения знают абсолютно все: начиная от опытных водителей, уже не раз поменявших старые «права» на новые, заканчивая выпускниками автошкол. И если в России можно «педалировать» хоть в домашних тапочках, хоть босиком, хоть руками, то в других странах подобные нарушения караются крупными штрафами. Собираясь в автопутешествие заграницу, будьте готовы, что местные правоохранители могут заинтересоваться вашими «башмачками».
Виктория Базылева

– Вас могут оштрафовать по общему обвинению в «отсутствии надлежащего контроля над транспортным средством», если полицейский остановит за ошибки в управлении автомобилем, — объясняет представитель «Королевского клуба автомобилистов» Саймон Уильямс. — Вы всегда должны иметь возможность применить достаточную для торможения силу, а в случае со шлепанцами или босыми ногами это может стать проблемой.

Действительно во многих европейских странах, в том числе в Великобритании, Германии и Италии, предусмотрены серьезные штрафы за вождение в ненадлежащей обуви. Так, если вы планируете в обозримом будущем отправится во Францию или Испанию и передвигаться там на автомобиле, не забудьте сразу положить в багажник «сменку». За управление машиной во «вьетнамках» придется отдать 90 евро французским полицейским, в то время как испанские выпишут штраф уже как минимум на 200 евро.

Фото: www.alfaromeoteam.com

Согласно результатам исследования компании Ford, свободно сидящая на ноге обувь увеличивает общее время торможения в среднем на 0,13 секунды. То есть при скорости в 95 км/ч тормозной путь удлинится на 3,5 метра. А на переброс ступни с педали газа на педаль тормоза в шлепанцах требуется порядка 0,04 секунды — это в два раза медленнее, чем, к примеру, в обуви с клиновидным каблуком. Кроме того, не стоит садиться за руль в сапогах и горных ботинках на толстой подошве.

Подводя итог, «Королевский автомобильный клуб» рекомендует выбирать легкую обувь с нескользящей подошвой не толще 10 мм, которая не ограничивает движение голеностопного сустава, но при этом не спадает с ноги и не задевает соседние педали.

К слову сказать, опрос российских автомобилистов показал, что 48% водителей предпочитают удобную обувь, в частности кеды и кроссовки. Еще 32,9% респондентов считают тебя асами вождения — они никогда не обращают внимание на свои «ботиночки», садясь за руль.13,2% опрошенных признались, что любят «порулить» в шлепанцах, а еще 5,7% россиян предпочитают и вовсе обувь снимать — якобы, так лучше чувствуются педали, да и ноги не устают.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» совместно с программой «Минтранс» телеканала «РенТВ» провел свой любопытный эксперимент. Его участникам предстояло выполнить упражнение «змейка» и заехать в гараж задним ходом, будучи обутыми в туфли на 10-сантиметровом каблуке, валенки, а также сухие и мокрые «шлепки». Что из этого получилось — можно посмотреть здесь.

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30 июня 2017
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